حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الفترة الحالية، متوقعة وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة في الصعيد.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، تصل ذروتها بنهاية الأسبوع الجاري، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

كتل هوائية صحراوية ترفع الإحساس بالحرارة

وأوضحت منار غانم أن درجات الحرارة المسجلة حاليًا تعد أقل من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، لكنه وبداية من اليوم ترتفع بشكل تدريجي، كما أن تأثير الرطوبة المرتفعة يؤدي إلى شعور أكبر بارتفاع الحرارة بنحو درجتين إضافيتين.

وأضافت أن درجات الحرارة تصل إلى 38 درجة في القاهرة في الظل، بينما تسجل محافظات الصعيد 44 درجة، مشيرة إلى أن الطقس يسود خلال ساعات النهار بشكل شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

استمرار الرطوبة ونشاط الرياح والشبورة

وأكدت أن نسب الرطوبة المرتفعة تسهم في زيادة الإحساس بالحرارة، خاصة في فترات النهار، بينما تشهد فترات الليل ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح الصغرى بين 21 و22 درجة على أغلب المناطق.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، مما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا، مع استمرار تأثير الشبورة المائية باعتبارها الظاهرة الجوية الأبرز، خاصة في الساعات من الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحاً.

وأكدت أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة مثل هذه الارتفاعات في درجات الحرارة، موضحة أن القاهرة سجلت سابقًا نحو 40 درجة، مع احتمالية استمرار موجات الحرارة خلال الـ3 أسابيع المقبل