إعلان

الحرارة 44.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس في هذا التوقيت

كتب : محمد عبدالناصر

03:28 م 01/06/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الفترة الحالية، متوقعة وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة في الصعيد.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، تصل ذروتها بنهاية الأسبوع الجاري، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

كتل هوائية صحراوية ترفع الإحساس بالحرارة

وأوضحت منار غانم أن درجات الحرارة المسجلة حاليًا تعد أقل من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، لكنه وبداية من اليوم ترتفع بشكل تدريجي، كما أن تأثير الرطوبة المرتفعة يؤدي إلى شعور أكبر بارتفاع الحرارة بنحو درجتين إضافيتين.

وأضافت أن درجات الحرارة تصل إلى 38 درجة في القاهرة في الظل، بينما تسجل محافظات الصعيد 44 درجة، مشيرة إلى أن الطقس يسود خلال ساعات النهار بشكل شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

استمرار الرطوبة ونشاط الرياح والشبورة

وأكدت أن نسب الرطوبة المرتفعة تسهم في زيادة الإحساس بالحرارة، خاصة في فترات النهار، بينما تشهد فترات الليل ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح الصغرى بين 21 و22 درجة على أغلب المناطق.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، مما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا، مع استمرار تأثير الشبورة المائية باعتبارها الظاهرة الجوية الأبرز، خاصة في الساعات من الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحاً.

وأكدت أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة مثل هذه الارتفاعات في درجات الحرارة، موضحة أن القاهرة سجلت سابقًا نحو 40 درجة، مع احتمالية استمرار موجات الحرارة خلال الـ3 أسابيع المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
شئون عربية و دولية

بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
كيف بدأت شخصية "النمر الوردي" وما سر شعبيتها؟
علاقات

كيف بدأت شخصية "النمر الوردي" وما سر شعبيتها؟
أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات
اقتصاد

أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات
"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب
رياضة محلية

"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
حوادث وقضايا

زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد