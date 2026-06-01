عراقجي: أي تصعيد في لبنان يهدد الهدنة بين إيران والولايات المتحدة

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إيران والولايات المتحدة لا يقتصر على ساحة واحدة، بل يمتد ليشمل جميع الجبهات المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأوضح عراقجي أن الهدنة المبرمة بين طهران وواشنطن تمثل وقفاً شاملاً لإطلاق النار على مختلف الجبهات، مؤكداً أن أي انتهاك يقع في إحدى هذه الساحات يُعد خرقاً مباشراً للاتفاق بأكمله.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية أي نتائج قد تنجم عن الإخلال بوقف إطلاق النار، محذراً من أن أي تصعيد ميداني يمكن أن يؤثر على مجمل التفاهمات القائمة ويقوض مسار التهدئة.