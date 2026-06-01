المصايف: 250 ألف زائر لشواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:44 م 01/06/2026

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استقبال شواطئ عروس البحر المتوسط نحو 250 ألف زائر على مدار أربعة أيام خلال عطلة عيد الأضحى.

178 ألف زائر لشواطئ شرق الإسكندرية في العيد

ووفقًا لإدارة السياحة والمصايف، توزع الزوار بواقع ما بين 170 ألفًا إلى 178 ألف زائر لشواطئ القطاع الشرقي وما بين 90 ألفًا إلى 98 ألف زائر لشواطئ القطاع الغربي.

225 شكوى من رواد شواطئ عروس المتوسط

وأشار البيان إلى استقبال الإدارة 225 شكوى واستفسارات الرواد من خلال الخطوط الساخنة والصفحة الرسمية وجرى التعامل الفوري مع جميع الشكاوى وإزالة أسبابها في أسرع وقت.

18 حملة تفتيش على الفنادق والكافتيريات

وفي سياق متصل، شنت الإدارة العامة للسياحة 18 حملة تفتيشية على المنشآت والمطاعم والكافتيريات شملت المرور على 53 منشأة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة.

20 حفلة دون ترخيص في الإسكندرية

وأسفرت الحملات عن التزام 6 منشآت حصلت على 16 تصريحًا لتنفيذ حفلات خلال أيام العيد، و20 حفلة أُقيمت دون الحصول على تصريح من الإدارة بعدد 14 منشأة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتبين عدم تنفيذ 33 منشأة أي حفلات خلال العيد، فيما تلقت الإدارة 36 شكوى خاصة بالكافيهات والمطاعم والمنشآت السياحية، وتم فحصها والتعامل معها وحلها بالكامل بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.

نجاح منظومة العمل خلال العيد

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن نجاح منظومة العمل خلال العيد لم يقتصر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الرواد، بل امتد إلى سرعة الاستجابة للشكاوى، وإحكام الرقابة على الشواطئ والمنشآت السياحية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وآمنة لجميع المواطنين.

