كشفت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية حصيلة الجهود الطبية والخدمات العلاجية التي جرى تقديمها للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي شهدت حالة من الاستعداد الكامل بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

12 ألف متردد على مستشفيات المنوفية في العيد

أظهرت الإحصائيات الرسمية استقبال أقسام الطوارئ والاستقبال 8,134 حالة، فيما استقبلت العيادات المسائية 4,083 مواطنًا، في مؤشر يعكس حجم الضغط الذي شهدته المنشآت الصحية خلال فترة العيد.

404 مرضى بالقسم الداخلي و114 حالة بالعناية المركزة

وأوضحت المديرية أنه جرى حجز ومتابعة 404 مرضى بالأقسام الداخلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب التعامل مع 114 حالة بالعناية المركزة، واستقبال 21 طفلًا مبتسرًا داخل الحضانات لاستكمال الرعاية الطبية المتخصصة.

103 عمليات جراحية و43 قسطرة قلبية

وشهدت المستشفيات تنفيذ 103 عمليات جراحية متنوعة، بالإضافة إلى إجراء 43 قسطرة قلبية طارئة وعاجلة للحالات التي استدعت التدخل السريع، بما ساهم في إنقاذ العديد من المرضى خلال أيام العيد.

آلاف التحاليل والأشعات لدعم التشخيص السريع

وفي إطار دعم الخدمات التشخيصية، جرى إجراء 5,957 تحليلًا طبيًا داخل المعامل، و2,547 أشعة عادية، فضلاً عن 877 أشعة مقطعية، بما ساعد الفرق الطبية على سرعة تشخيص الحالات والتعامل معها.

1,347 جلسة غسيل كلوي و126 كيس دم للحالات الحرجة

وواصلت وحدات الغسيل الكلوي تقديم خدماتها دون توقف، حيث تم تنفيذ 1,347 جلسة غسيل كلوي للمرضى، كما جرى صرف 126 كيس دم من بنوك الدم لدعم الحالات الحرجة ومصابي الحوادث.

التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة

وأكدت الإحصائيات التعامل مع 113 حالة حوادث، و5 حالات حروق، وحالتي تسمم، وسط جاهزية كاملة من الفرق الطبية وأطقم الطوارئ بالمستشفيات.

إشادة بجهود الأطقم الطبية

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بجهود الأطقم الطبية والإدارية خلال فترة العيد، مؤكداً أن ما تحقق يعكس حجم الاستعداد والتنسيق بين مختلف الإدارات الطبية، وقدرة المنظومة الصحية على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين في أوقات الذروة والطوارئ.

متابعة مستمرة خلال الإجازات والمناسبات

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأعياد والمناسبات، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.