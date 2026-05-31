وفاة شاب قبل أيام من خطوبته في حادث مروع بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد وفاة شاب متأثرًا بإصاباته التي تعرض لها في حادث سير قبل وقفة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أيام من محاولات إنقاذه داخل المستشفى.

حادث قبل العيد بأيام

تعرض الشاب لحادث أثناء قيادته دراجته النارية، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وظل الشاب محتجزًا بقسم الحوادث منذ وقوع الحادث، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته اليوم الأحد.

شاب محبوب بين أبناء قريته

وعُرف الشاب بين أهالي قريته بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان يعمل ميكانيكيًا ويمتلك ورشة خاصة به، حيث اجتهد في عمله من أجل بناء مستقبله ومساعدة أسرته، ما أكسبه محبة واسعة بين أبناء القرية.

صدمة داخل الأسرة

وزادت حالة الحزن داخل أسرته لكونه أصغر أشقائه، إذ لديه شقيقان أكبر منه وشقيقة توأم كانت تربطه بها علاقة قوية، لتتحول فرحة الأسرة إلى صدمة كبيرة بعد رحيله المفاجئ.

حلم الزواج لم يكتمل

وكان الشاب قد احتفل بخطوبته منذ فترة قصيرة، وبدأ الاستعداد لاستكمال ترتيبات زفافه، إلا أن الحادث أنهى تلك الأحلام مبكرًا، لتتحول الاستعدادات للفرح إلى حالة من الحزن والأسى بين أسرته وأقاربه.

أحزان تتجدد داخل العائلة

وتأتي هذه الوفاة بعد سنوات قليلة من وفاة والده، الذي رحل قبل نحو 3 إلى 4 سنوات، ما ضاعف من حجم الألم داخل الأسرة التي تلقت نبأ الوفاة بحزن بالغ.

حزن واسع بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الماي فور انتشار نبأ الوفاة، حيث حرص عدد كبير من أبناء القرية على نعيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ومحبة كبيرة بين الجميع.