كوبرا ليون موديل 2026 أرخص سيارات العلامة الإسبانية في مصر.. تعرف عليها

خلال السنوات الأخيرة ازداد الإقبال على سيارات الكروس أوفر باعتبارها أكثر عملانية وباتت من أكثر الفئات انتشارًا من حيث الاستخدام اليومي والتكلفة التشغيلية، خاصة مع تنوع الطرازات المطروحة خلال الفترة الأخيرة.

ورغم الارتفاعات التي شهدها سوق السيارات، لا تزال هناك مجموعة من السيارات الكروس أوفر تطرح كأرخص خيارات "الزيرو" في مصر.

نستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك JS2 التفصيلية بمصر:

أبعاد جاك JS2

تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

محرك جاك JS2

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تجهيزات جاك JS2

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.

أنظمة أمان وسلامة JS2

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

أسعار جاك JS2

تقدم جاك JS2 في السوق المصري بفئة واحدة من التجيهزات بسعر رسمي 759 ألف جنيه.

