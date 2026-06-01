أعلن متحف شرم الشيخ عن اختيار قطعة العرض المتحفي لشهر يونيو الجاري، ضمن برنامج يهدف إلى تسليط الضوء على قطعة أثرية مختلفة كل شهر، وربط الأحداث التاريخية المصرية بالأحداث العالمية المعاصرة.

متحف شرم الشيخ يبرز أيقونة العائلة المقدسة

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه يتم اختيار قطعة العرض الشهري وفقًا للأحداث المحلية والعالمية المرتبطة بالشهر، بهدف إبراز الدور الحضاري لمصر القديمة، والتأكيد على أن المصريين القدماء كانوا سبّاقين في العديد من مجالات الفكر والحضارة.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى توضيح أوجه الترابط بين التراث المصري القديم والقضايا الإنسانية والدينية المعاصرة.

رحلة العائلة المقدسة في بؤرة الاهتمام

وأوضح مدير المتحف أن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر تُعد من أبرز الأحداث الروحية والإنسانية في التراث المسيحي، لذلك تم اختيار قطعة أثرية تسلط الضوء على هذه الرحلة، التي تجسد مصر كأرض أمان احتضنت السيدة العذراء والسيد المسيح الطفل والقديس يوسف النجار.

وأشار إلى أن الرحلة تمثل رمزًا للسلام والحماية والرحمة، وتعد واحدة من أهم مسارات التراث الديني والإنساني في العالم.

أيقونة السيدة العذراء والمسيح طفلًا

وتتمثل قطعة العرض في أيقونة للسيدة العذراء مريم وهي تحمل السيد المسيح طفلًا، حيث تظهر السيدة العذراء جالسة محاطة بهالة من النجوم، بينما يشير السيد المسيح بيده اليمنى بعلامة البركة.

تفاصيل رمزية داخل الأيقونة

كما يظهر على يسار السيدة العذراء وجه قديس يُرجح أنه القديس يوسف النجار، بينما تظهر على يمينها شخصية يُحتمل أنها القديسة أليصابات، وأسفلها القديس يوحنا المعمدان في هيئة صبي تحيط برأسه هالة مزخرفة.

وأكد مدير المتحف أن الأيقونة تعكس الطابع الروحي والفني للفن القبطي، من خلال استخدام الرموز والهالات والزخارف النباتية للتعبير عن القداسة والنقاء، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة بارزة في الوجدان المسيحي باعتبارها محطة رئيسية في رحلة العائلة المقدسة.