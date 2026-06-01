استهداف بؤر التوالد.. جنوب سيناء تواصل حربها على الناموس والحشرات

كتب : رضا السيد

12:02 م 01/06/2026
    استهداف بؤر الناموس بمنطقة بحيرات الأكسدة
    رش بحيرات الأكسدة

تواصل الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء جهودها المكثفة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة، من خلال تنفيذ حملات دورية تستهدف بؤر التوالد ومناطق تجمع الحشرات.

حملة مكثفة لمكافحة الناموس في أبوزنيمة

قال اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبوزنيمة، إنه جرى اليوم الإثنين تنفيذ حملة رش ومكافحة شاملة خلال الفترة الصباحية، استهدفت أحواض الأكسدة بمنطقة الكيلو 9 والمناطق المحيطة بها، في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار الناموس والحشرات، خاصة بالمناطق القريبة من تجمعات المياه.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، والحد من التأثيرات السلبية للحشرات على الحياة اليومية.

استخدام مبيدات مركزة بالتنسيق مع الصحة

وأشار رئيس المدينة إلى استخدام مبيدات سائلة مركزة للقضاء على الناموس والبعوض في المساحات المفتوحة والمناطق واسعة الانتشار، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية، لضمان تحقيق أعلى درجات الفاعلية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد أن أجهزة المدينة تعمل وفق خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بانتشار الحشرات.

إزالة الأشجار العشوائية ومصادر التوالد

وأضاف أن أعمال المكافحة لا تقتصر على الرش فقط، بل تشمل التخلص من الأشجار الطرفية والعشوائية الكثيفة التي تتراكم أسفلها المخلفات وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر الناموس والحشرات في عدد من المناطق.

خطة متكاملة للحفاظ على البيئة

وأكد المتولي استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطهير بؤر تجمع الناموس والحشرات، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، بما يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وخالية من مسببات الأمراض والأوبئة، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جنوب سيناء الصحة البيئة

