بتكلفة 7.5 مليون.. تطوير وحدة بيطرية بالراشدة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

05:00 ص 31/05/2026

جانب من مشروع تطوير وحدة بيطرية بقرية الراشدة بمرك

كشف الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تنفيذ مشروع تطوير وحدة بيطرية بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه، في إطار خطة المديرية لرفع كفاءة المنشآت البيطرية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمربين.

تفاصيل المشروع

وقال الكومي، في تصريح خاص لمصراوي، إن الوحدة البيطرية الجاري تطويرها تقع على مساحة 200 متر مربع، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال الجارية وصلت إلى نحو 25%، وسط متابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز داخل الموقع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن تطوير الوحدة البيطرية يستهدف دعم خدمات الكشف البيطري والتحصين والرعاية البيطرية بقرية الراشدة، بما يسهم في تحسين التعامل مع الحالات المرضية للحيوانات، وتقديم خدمات أقرب للمربين داخل القرى التابعة لمركز الداخلة.

موعد الافتتاح

وأكد الكومي الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة لإنجاز الأعمال، استعدادًا لافتتاح المشروع خلال احتفالات العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن المديرية تواصل تنفيذ خطة تطوير المنشآت البيطرية بالمحافظة، خاصة في القرى والمناطق الزراعية، باعتبارها أحد المحاور المهمة لحماية الثروة الحيوانية ودعم المربين.

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد
كليات ومصروفات جامعة النهضة ببني سويف تنسيق 2026
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-5: تغييرات في حياة هذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

