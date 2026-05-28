تحولت مبادرة فنان شاب لتجميل مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة إلى واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تطوع بإهداء مجسم "غوريلا حمراء" للمدينة بهدف وضعه داخل حديقة عامة وإضفاء طابع ترفيهي للأطفال، إلا أن ردود الفعل جاءت صادمة ومليئة بالسخرية والرفض، لتنتهي القصة سريعاً بإزالة المجسم استجابة لحالة الجدل الواسعة بين الأهالي.

"البلد ناقصة قرود!".. موجة ساخرة تقود جبهة الرفض

بمجرد وضع المجسم المستوحى من شخصية السينما العالمية "كينج كونج" داخل إحدى الحدائق العامة بأبو المطامير، تفجرت موجة من التعليقات الساخرة والرافضة عبر صفحات موقع "فيسبوك"، حيث اعتبر عدد من الأهالي أن شكل المجسم لا يتناسب مع طبيعة المكان أو الذوق العام.

وجاءت بعض التعليقات حادة، إذ كتب أحد المواطنين: "حاجة تكسف يعني ملقاش غير القرد؟ البلد ناقصة قرود!"، بينما قال آخر: "والله شكله يرعب الأطفال.. مين اللي وافق على كده؟"، فيما علق آخرون بعبارات ساخرة اعتبرت أن المجسم تسبب في حالة من الاستياء بدلاً من إدخال البهجة.

مؤيدون: مجسم عالمي وصُنع بخامات مرتفعة

في المقابل، دافع عدد من أهالي المدينة عن المجسم وصاحبه، مؤكدين أن ما جرى يمثل إحباطاً لأي شخص يحاول تقديم مبادرة مجانية لخدمة مدينته.

وقال محمد التهامي، أحد أبناء أبو المطامير، إن المجسم من تصنيع الفنان إبراهيم عفيفي، وهو أحد أبناء المدينة ويمتلك مصنعاً متخصصاً في أعمال "الفايبر جلاس"، موضحاً أن نماذج مشابهة من المجسم جرى تصديرها إلى الإمارات والسعودية والساحل الشمالي وبعض المولات الكبرى.

وأضاف أن المجسم لم يكلف الدولة أي مبالغ مالية، بل جرى تقديمه كإهداء مجاني بهدف المساهمة في تجميل المدينة، مؤكداً أن الهجوم العنيف على الفكرة أصاب كثيرين بالإحباط.

كما أوضح محمد محارب، أن المجسم مصنوع من خامات مرتفعة الثمن وتقدر تكلفته بآلاف الدولارات، بينما أشار عوض لحوتي، إلى أن دعم المبادرات الشبابية كان أولى من السخرية والهجوم الحاد.

استجابة سريعة من الوحدة المحلية

أمام تصاعد حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير وجرى رفع المجسم من الحديقة العامة.

وأكد المحاسب عبد الخالق شوشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، في تصريحات خاصة، أن المجسم كان عبارة عن إهداء مجاني من أحد أبناء المدينة العاملين في مجال تصنيع المجسمات، وجرى وضعه بشكل تجريبي ضمن أعمال تطوير وتجميل الحديقة العامة.

وأوضح أن قرار الإزالة جاء عقب رصد حالة من الرفض وعدم الرضا بين عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية حرصت على الاستجابة لرغبة الأهالي ومراعاة الذوق العام، مع استمرار أعمال التطوير والتجميل في مناطق أخرى داخل المدينة.