كشف الدكتور فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة بيرم الروسية، عن العلامات الأولى التي قد تشير إلى الإصابة بالتصلب المتعدد.

ما هي الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد؟

تتنوع أعراض التصلب المتعدد بشكل كبير، فقد يعاني المريض من تعب مستمر، أو تقلبات مزاجية وصعوبة في تنسيق الحركات أو مشكلات التبول، مما يجعل متابعة العلامات المبكرة مهمة جدا للتشخيص والعلاج الفوري.

تعتمد أعراض التصلب المتعدد على الجزء المصاب من الجهاز العصبي، وقد تظهر فجأة وتختفي بنفس السرعة، أو تتطور تدريجيا، خصوصا في المراحل المبكرة من المرض، مما يجعل متابعة الأعراض الدقيقة أمرا مهما للتشخيص المبكر.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأعراض المتقدمة للتصلب المتعدد حركات العين السريعة اللاإرادية، والرعشة المصاحبة للحركات الإرادية، وتلعثم الكلام.

ومع ذلك، غالبا ما تظهر هذه العلامات في الحالات المزمنة والشديدة، وليست شائعة في المراحل المبكرة من المرض، وفقا لـ "mayoclinic".

متى يجب استشارة الطبيب؟

يستطيع طبيب الأعصاب وحده تشخيص التصلب المتعدد وإحالة المريض للفحوصات اللازمة.

ومع ذلك، إذا شعر الشخص فجأة بـ فقدان التوازن أثناء المشي، أو خدر في الذراع أو الساق، أو تدهور حاد في الرؤية بإحدى العينين، أو إرهاق شديد ومستمر لعدة أسابيع، يجب استشارة الطبيب فورا لتقييم حالته بشكل عاجل.

