إعلان

ما هي العلامات المبكرة للتصلب المتعدد؟

كتب : شيماء مرسي

02:00 ص 01/06/2026

التصلب المتعدد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة بيرم الروسية، عن العلامات الأولى التي قد تشير إلى الإصابة بالتصلب المتعدد.

ما هي الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد؟

تتنوع أعراض التصلب المتعدد بشكل كبير، فقد يعاني المريض من تعب مستمر، أو تقلبات مزاجية وصعوبة في تنسيق الحركات أو مشكلات التبول، مما يجعل متابعة العلامات المبكرة مهمة جدا للتشخيص والعلاج الفوري.

تعتمد أعراض التصلب المتعدد على الجزء المصاب من الجهاز العصبي، وقد تظهر فجأة وتختفي بنفس السرعة، أو تتطور تدريجيا، خصوصا في المراحل المبكرة من المرض، مما يجعل متابعة الأعراض الدقيقة أمرا مهما للتشخيص المبكر.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأعراض المتقدمة للتصلب المتعدد حركات العين السريعة اللاإرادية، والرعشة المصاحبة للحركات الإرادية، وتلعثم الكلام.
ومع ذلك، غالبا ما تظهر هذه العلامات في الحالات المزمنة والشديدة، وليست شائعة في المراحل المبكرة من المرض، وفقا لـ "mayoclinic".

متى يجب استشارة الطبيب؟

يستطيع طبيب الأعصاب وحده تشخيص التصلب المتعدد وإحالة المريض للفحوصات اللازمة.
ومع ذلك، إذا شعر الشخص فجأة بـ فقدان التوازن أثناء المشي، أو خدر في الذراع أو الساق، أو تدهور حاد في الرؤية بإحدى العينين، أو إرهاق شديد ومستمر لعدة أسابيع، يجب استشارة الطبيب فورا لتقييم حالته بشكل عاجل.

اقرأ أيضا:

أفضل الأطعمة والمشروبات لصحة العظام والمفاصل.. احرص عليها

بعد سن الخمسين.. 5 نصائح للحفاظ علىى عظامك

سرطان العظام.. تعرف على الإشارات المبكرة قبل فوات الأوان

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

التصلب المتعدد التعب العصبية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في موسمه.. 5 علامات تكشف لك البطيخة الحمراء
نصائح طبية

في موسمه.. 5 علامات تكشف لك البطيخة الحمراء
أستاذ بجامعة هارفارد: علاج جديد يخفف عن أطفال السكرى بالاستنشاق بدل الحقن
أخبار مصر

أستاذ بجامعة هارفارد: علاج جديد يخفف عن أطفال السكرى بالاستنشاق بدل الحقن
بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
رياضة عربية وعالمية

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
أخبار مصر

متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
ترامب: أي اتفاق مع إيران سينص بوضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا
شئون عربية و دولية

ترامب: أي اتفاق مع إيران سينص بوضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان