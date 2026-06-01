وزير خارجية ألمانيا: تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يُثير قلقًا بالغًا

كتب : وكالات

01:56 ص 01/06/2026

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الألمانية، أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أعرب عن قلقه إزاء تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان.

وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على المنطقة خلال حرب لبنان وإسرائيل "1982-2000".

وقد تزامن التقدم الإسرائيلي في لبنان مع تصاعد الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله على البلدات والقرى الإسرائيلية.

ونقل المكتب الصحفي عن الوزير الألماني قوله: "إن تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا".

وأشار الوزير إلى أنه يجب على إسرائيل أن لا تعرض حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان للخطر.

وقال فاديفول: "إذا دفع المدنيون ثمن التصعيد العسكري، وأصبحت أجزاء من لبنان غير صالحة للسكن لفترة طويلة، لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا على المدى البعيد، خلال عملياتها ضد حزب الله، يجب على إسرائيل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ".

ودعا الوزير، الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية والعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه، مؤكدا أن مفتاح استقرار الوضع هو تعزيز سلطة الدولة اللبنانية.

وعُقدت أولى المحادثات المباشرة بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن في 16 أبريل.

وعقب هذه المحادثات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً لوقف إطلاق النار.
ورغم ذلك الاتفاق الرسمي، تواصل إسرائيل شنّ هجمات شبه يومية على عشرات المراكز السكنية في جنوب لبنان، وتعزز سيطرتها النارية لحماية عدد من المستوطنات الحدودية.

وردا على ذلك، يشنّ حزب الله اللبناني عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

