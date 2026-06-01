ترامب: أي اتفاق مع إيران سينص بوضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا

كتب- محمد فتحي:

02:59 ص 01/06/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إن أي اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار والتصعيد سينص بوضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا.

وأضاف ترامب، أن الاتفاق مع إيران مليئ بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي.

وأشار إلى أن معظم الاتفاقية مع إيران يتمحور حول الملف النووي الإيراني.

يذكر أن شبكة "سي بي إس" الأمريكية أفادت عن مصدر مطلعة على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى تعديلات على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

وأكدت المصادر الأمريكية، أن التعديلات التي أجريت صباح الأحد كانت جوهرية إلى حد ما لكن تفاصيلها لم تكن متاحة على الفور، مشيرة إلى أن الوسطاء يواصلون مناقشة مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح المعدل تم إرساله إلى إلى طهران للموافقة عليه، ولكن لم يصدر أي رد حتى الآن.

ونقلت "سي بي إس" عن مصدر أمريكي، أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران.

ولفت مسؤولين أمريكيون إلى أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد المسؤولين، أن ترامب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق المقترح الذي تم تداوله ذهابًا وإيابًا بين باكستان وطهران عبر الوسطاء.

