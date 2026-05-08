35 عامًا في خدمة أفريقيا.. ماذا تعرف عن جامعة سنجور بالإسكندرية؟ (صور)

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج أجواءً مفعمة بالفرحة والزغاريد، خلال تسليم ملابس الإحرام وجوازات السفر وتذاكر الطيران لـ420 حاجًا وحاجة من أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447 هـ / 2026م، استعدادًا للتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

اختيار الحجاج عبر القرعة العلنية

أكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن اختيار الحجاج تم من خلال القرعة العلنية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أن إجمالي الفائزين هذا العام بلغ 420 حاجًا وحاجة، بينهم 280 حاجًا بالمستوى الثاني و180 حاجًا بالمستوى الثالث، مشيرًا إلى اختيار 9 مشرفين لبعثة الحج بواقع 6 للمستوى الثاني و3 للمستوى الثالث، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

خدمات وتيسيرات قبل السفر

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن تسليم ملابس الإحرام يأتي ضمن سلسلة من الخدمات والتيسيرات المقدمة للحجاج، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وتوفير احتياجاتهم قبل السفر، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية ودينية لتأهيلهم لأداء المناسك بالشكل الصحيح.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عبد الموجود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تقديرًا لجهودهم في توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.

انطلاق أولى الرحلات 16 مايو

ومن جانبه، أوضح مؤمن خليل، رئيس قسم الحج والعمرة بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن أولى رحلات الحج ستنطلق يوم 16 مايو الجاري، على أن تعقبها الرحلة الثانية بفارق يوم واحد.

وأشار "خليل" إلى توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج من محافظة سوهاج إلى مطار الأقصر ذهابًا وعودة، مع توفير إقامة بفنادق مميزة، ومتابعة مستمرة على مدار 24 ساعة عبر غرف العمليات التابعة للوزارة والمديرية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية والخدمات طوال فترة الرحلة.