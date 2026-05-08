رصد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية بشوارع طريق السماد ومنطقة السيل، عددًا من السيارات المحملة ببراميل مخصصة لتعبئة الوقود، بينها سيارتا نقل ثقيل «شاسية» وسيارة ربع نقل، حيث تبين استخدامها في أعمال تهريب وممارسات غير مشروعة.

ضبط سيارات مخالفة وسائقين بدون تراخيص

وكشفت الجولة عن انتهاء التراخيص الخاصة بالسيارات المضبوطة، وعدم حمل السائقين لرخص قيادة، إلى جانب تركيب تنكات مخالفة داخل السيارات لاستخدامها في تهريب المواد البترولية.

وشملت المخالفات المضبوطة استخدام سيارات في نقل وتهريب الوقود بطرق غير قانونية، ورصد سيارات منتهية التراخيص وأخرى بدون تراخيص سارية، فضلًا عن ضبط سائقين لا يحملون رخص قيادة قانونية.

كما تم اكتشاف تنكات وبراميل مخالفة مثبتة داخل السيارات لاستخدامها في أعمال التهريب، وتم تسليم السيارات والسائقين إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات رادعة ضد المتورطين

ووجّه محافظ أسوان باتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد السائقين وكافة المتورطين في هذه المخالفات، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة أي محاولات للاتجار غير المشروع بالمواد البترولية أو استغلال الدعم بطرق مخالفة للقانون.

تشديد الرقابة على محطات الوقود

وشدد عمرو لاشين على تكثيف الرقابة التموينية والمرور اليومي على جميع محطات الوقود، مع منع تموين أي سيارات غير مرخصة أو منتهية التراخيص، وإحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع تسريب الوقود إلى السوق السوداء.

التحفظ على تشوينات مخالفة بطريق السماد

وفي السياق ذاته، وجه محافظ أسوان بالتحفظ على كميات من تشوينات مواد البناء التي وُضعت بشكل مخالف وغير قانوني بجوار سور السكة الحديد بطريق السماد، مع التنبيه الفوري برفع كافة التشوينات بموقع آخر بالطريق وغلق المكان بالكامل، لمنع تكرار وضع أي مواد أو إشغالات داخل الكتلة السكنية حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمنطقة.

جولات ميدانية مستمرة لضبط المخالفات

وأكدت الجولات الميدانية المستمرة بمحافظة أسوان مواصلة جهود الدولة في فرض هيبة القانون والتصدي الحاسم لكافة صور التهريب والمخالفات، مع إحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود، وإزالة أي مظاهر عشوائية أو ممارسات تهدد أمن وسلامة المواطنين، بما يعزز الانضباط ويحافظ على الصالح العام.