من 50 إلى 5 جنيهات.. السر وراء انخفاض أسعار البصل في الدقهلية -فيديو وصور

ترك 4 أطفال ورحل.. وفاة شاب في شنواى المنوفية بعد أيام من رحيل شقيقه

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن الدولة لن تتهاون في التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة أو استنزاف الموارد بطرق غير قانونية، مشدداً على فرض سيادة القانون وحماية الرقعة الزراعية والبيئة.

رصد ميداني وقرار فوري

جاء ذلك خلال قيادة المحافظ لحملة مكبرة لإزالة حالة تعدٍ صارخة بقرية "الطويسة" التابعة لمركز دراو، حيث رصد المحافظ خلال جولته الميدانية لتفقد المشروعات التنموية، استغلال قطعة أرض زراعية بمساحة تقارب 2000 متر مربع لإقامة طواحين مخصصة لاستخلاص الذهب بطرق غير مشروعة.

وأصدر "لاشين" توجيهاته الصارمة بإزالة التعدي بشكل كامل، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، وسيد سعدي، رئيس مركز ومدينة دراو، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية وتطهير الموقع.

محاضر متعددة وإحالة للنيابة العسكرية

وشدد محافظ أسوان على اتخاذ أقصى درجات الحزم حيال المخالفين، حيث وجه بتحرير محاضر متعددة تشمل: محاضر بيئية، ومحاضر تعدٍ على أراضٍ زراعية، ومحاضر سرقة تيار كهربائي.

كما قرر المحافظ إحالة كافة المتورطين إلى النيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكداً أن المحافظة تواصل رصدها الدقيق لأي محاولات للإضرار بالبيئة أو التعدي على حقوق الدولة.