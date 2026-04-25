إعلان

تفاصيل إزالة محافظ أسوان طواحين ذهب مخالفة بقرية الطويسة -صور

كتب : إيهاب عمران

12:23 م 25/04/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إزالة طاحونة ذهب مخالفة
  • عرض 8 صورة
    طواحين ذهب مبنية على أراضى زراعية
  • عرض 8 صورة
    حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب المخالفة
  • عرض 8 صورة
    طواحين ذهب مخالفة بقرية الطويسة
  • عرض 8 صورة
    ازالة طواحين ذهب مخالفة بقرية الطويسة
  • عرض 8 صورة
    لودر يشارك فى حملة إزالة التعديات
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يقود حملة لإزالة طواحين الذهب المخالفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن الدولة لن تتهاون في التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة أو استنزاف الموارد بطرق غير قانونية، مشدداً على فرض سيادة القانون وحماية الرقعة الزراعية والبيئة.

رصد ميداني وقرار فوري

جاء ذلك خلال قيادة المحافظ لحملة مكبرة لإزالة حالة تعدٍ صارخة بقرية "الطويسة" التابعة لمركز دراو، حيث رصد المحافظ خلال جولته الميدانية لتفقد المشروعات التنموية، استغلال قطعة أرض زراعية بمساحة تقارب 2000 متر مربع لإقامة طواحين مخصصة لاستخلاص الذهب بطرق غير مشروعة.

وأصدر "لاشين" توجيهاته الصارمة بإزالة التعدي بشكل كامل، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، وسيد سعدي، رئيس مركز ومدينة دراو، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية وتطهير الموقع.

محاضر متعددة وإحالة للنيابة العسكرية

وشدد محافظ أسوان على اتخاذ أقصى درجات الحزم حيال المخالفين، حيث وجه بتحرير محاضر متعددة تشمل: محاضر بيئية، ومحاضر تعدٍ على أراضٍ زراعية، ومحاضر سرقة تيار كهربائي.

كما قرر المحافظ إحالة كافة المتورطين إلى النيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكداً أن المحافظة تواصل رصدها الدقيق لأي محاولات للإضرار بالبيئة أو التعدي على حقوق الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان