استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بحضور عدد من قيادات المحافظة والصندوق.

دعم خدمات العلاج والتوعية

تناول اللقاء توفير خدمات العلاج المجاني للمرضى من خلال مركز "العزيمة" التابع لصندوق مكافحة الإدمان بأسوان، بالتعاون مع جامعة أسوان، إلى جانب تكثيف الحملات والمبادرات التوعوية الموجهة لمختلف الفئات، وخاصة الشباب، لرفع الوعي بمخاطر الإدمان.

تسليم عقود باكيات لمتعافين

وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها في مصر، تم تسليم عدد من المتعافين من الإدمان عقود باكيات بسويقة مدينة ناصر، بعد اجتيازهم برامج العلاج والتأهيل، وذلك بهدف تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل، وتوفير مصدر دخل يساعدهم على بدء حياة جديدة.

التمكين الاقتصادي وإعادة الدمج

وأكد محافظ أسوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتحويل المتعافين إلى عناصر منتجة داخل المجتمع، من خلال توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة، ودعم برامج التدريب المهني بالتعاون مع مديرية العمل ومبادرة «مشروعك».

دعم الدولة لبرامج ما بعد العلاج

من جانبه، أوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي تُعد جزءًا أساسيًا من رحلة التعافي، لما لها من دور في تقليل معدلات الانتكاسة، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين.

استمرار المبادرات التدريبية

وأشار إلى استمرار الصندوق في تنفيذ مبادرة «حِرَفي» لتدريب المتعافين على المهن المختلفة المطلوبة في سوق العمل، بما يعزز فرص الاستقرار المهني والاجتماعي، ويدعم استدامة التعافي.