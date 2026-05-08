قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل.

وأضاف سلام، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أنه إذا استمر اعتداء إسرائيل فالبند الأول في المفاوضات سيكون تثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، أنه خلال المفاوضات المقبلة مع إسرائيل سيتم طرح وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار.

وتابع رئيس حكومة لبنان: "أفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل".

وأشار سلام، إلى أن لبنان يسعى للحصول على ضمانات أمريكية تساهم في استعادة سيادته وسلامة أراضيه.

وأكد سلام أن لبنان نجح في إثبات أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساته الدستورية، مضيفًا أن "نجاحنا في تثبيت الدولة كمرجعية للمفاوضات لا يعني أننا لا نتأثر بمجريات مفاوضات إسلام آباد".

وشدد رئيس حكومة لبنان، على الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات الحكومة اللبنانية.