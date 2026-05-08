كشفت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد سر كتابتها جملة "أنا آسفة" عند نعيها "أمير الغناء العربي" المطرب الكبير هاني شاكر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتحدثت مساء أمس الخميس 7 مايو، في برنامجها "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار عن علاقتها بالفنان الراحل، وكيف هاجمته في وقت من الأوقات، وأنها نادمة على عدم الاعتذار له، خاصة بعد معرفتها بأنه كان على حق.

تعرف على سبب اعتذار ريهام سعيد لـ هاني شاكر

وقالت ريهام "طالعة أنعي الفنان هاني شاكر. كنا نعرف بعض عن قرب قبل أن أصبح مذيعة وكان هو وزوجته مدام نهلة يعرفوا عيلتي كويس، وبعد ما اشتغلت مذيعة كنت بقابله وأسلم عليه، لغاية ما غلطت غلطة في منتهى السذاجة، وبعدين بقيت أشوفه كان بيبقى نفسي أسلم عليه بس كنت محرجة، وبتكسف جدا جدا، وكان نفسي أروح الجنازة بس مكسوفة".

وتابعت "أنا انفعالية وبنفعل بسرعة عشان غيري ودي حاجة مش لطيفة وسببتلي مشاكل كتير قوي، ووصلت لـ 50 سنة ومش عارفة اتعلم منها، بتحمق قوي عشان غيري وخصوصا لو أنا صنفت الحكاية على قوي وضعيف، في وقت من الأوقات كان هو بيهاجم موضوع المهرجانات بشكل رهيب، وكان وقتها بالنسبالي مطربي المهرجانات ناس طالعة عايزة تعمل حاجة وتفرح الناس، ليه نقف في رزقها، دي كانت وجهة نظري وقتها وطلعت غلط، وهو كان صح جدا".

ريهام سعيد لـ هاني شاكر: ندمانة وأنت أكبر من الهجوم

أضافت ريهام "وأنا آسفة. من ساعة ما سمعت الخبر حزينة، متأخرة جدا أنا آسفة دي، المهم إن ربنا كان إداني الفرصة أبويا كان تعبان في المستشفى من حوالي شهر وكان في نفس المستشفى موجود هاني شاكر، وقالتلي الممرضة إنه تحت وكان ممكن أنزل بس اتكسفت وخفت يكون زعلان مني، بس ندمانة جدا دلوقتي إني ما رحتش أقوله إني آسفة إني هاجمتك عشان الموضوع ده، أنت أكبر من الهجوم ومش عارفة ليه متأسفتش على طول، يمكن اتكسفت وأُحرجت أو خفت من رد الفعل، بس برضه كان لازم اتأسف".

يُذكر أن أسرة هاني شاكر أعلنت وفاته عصر يوم الأحد الموافق 3 مايو الجاري، ليرحل عن عالمنا تاركا إرثا فنيا كبيرا، إذ قدم على مدار مشواره الفني مئات الأغاني، بينها: علي الضحكاية، بلدي، أحيانا، الحلم الجميل، بتحبيه، غلطة، معقول نتقابل تاني، تخسري، ماتهدديش، عيد ميلاد جرحي أنا، أصاحب مين، ياريتني، لسه بتسألي، المفروض، اتمدت الإيدين، ارجعيلي.

