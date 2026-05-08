بعد ارتفاع أسعار الباقات.. كيف تحمي شبكة الإنترنت المنزلي من الاختراق؟

رفعت شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري "وي، وإي آند، وفودافون، واورنج"، أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%.

ومع ارتفاع تكلفة الباقات، يعاني كثير من المستخدمين من مشكلة اختراق شبكات الإنترنت المنزلية، ما يؤدي إلى استهلاك الباقة بشكل أسرع من المعتاد.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مجموعة خطوات تساعد على حماية شبكة الإنترنت المنزلية من الاختراق:

1- تعيين كلمة مرور قوية لشبكة الإنترنت، بحيث تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز مع تجنب الكلمات السهلة أو المتوقعة.

2- تغيير اسم الشبكة الافتراضي "SSID" إلى اسم مخصص، لأن الأسماء الافتراضية قد تكشف نوع الراوتر وتسهل على المخترقين معرفة طريقة اختراقه.

3- تفعيل أنظمة التشفير الحديثة مثل WPA2 أو WPA3، وتجنب استخدام نظام WEP القديم أو ترك الشبكة دون حماية.

4- إيقاف خاصية "WPS"، لأنها قد تسهل وصول المتسللين إلى الشبكة حتى مع وجود كلمة مرور قوية.

5- تحديث السوفت وير الخاص بالراوتر بشكل دوري، لضمان الحصول على التحديثات الأمنية التي تسد الثغرات المحتملة.

6- متابعة الأجهزة المتصلة بالشبكة بانتظام وفصل أي جهاز غير معروف مع تغيير كلمة المرور فورا عند الاشتباه بوجود اختراق.

7- إخفاء اسم الشبكة بحيث لا يظهر عند البحث عن شبكات الواي فاي القريبة، مما يقلل فرص الوصول إليها من قبل الغرباء.

