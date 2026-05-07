نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، في إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لإنقاذ مصاب بكسر في الفقرات العنقية أدى إلى شلل نصفي، في إجراء هو الأول من نوعه بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

إنقاذ حالة حرجة تعاني من كسر مضاعف بالفقرة العنقية الثانية

وكان المصاب قد وصل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة إثر تعرضه لإصابة قوية نتيجة حادث، أسفرت عن كسر مضاعف بالفقرة الثانية العنقية، مما تسبب في إصابته بشلل بالجانب الأيسر وضعف شديد بالجانب الأيمن؛ واستدعت الحالة تدخلًا جراحيًا عاجلاً وتنسيقًا رفيع المستوى بين فريقي الجراحة والتخدير لضمان نجاح العملية المعقدة.

تقنيات الميكروسكوب الجراحي وتثبيت الفقرات وتوسيع القناة

وشمل التدخل الطبي إجراء جراحة دقيقة باستخدام الميكروسكوب الجراحي والأجهزة المتطورة، حيث قام الفريق بتوسيع القناة الشوكية وتثبيت الفقرتين الأولى والثانية العنقية.

وتعد هذه الجراحة من العمليات شديدة الدقة التي تتطلب خبرة فنية عالية، وقد تكللت بالنجاح التام مع استقرار حالة المريض ونقله إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية اللازمة عقب الخروج من غرفة العمليات.

تحسن حركي ملحوظ ومغادرة المريض للمستشفى

وأكد التقرير الطبي استعادة المريض لقوة الطرفين السفليين والطرف الأيمن العلوي بنسبة تحسن وصلت إلى الدرجة الرابعة، مما مكنه من مغادرة المستشفى فور تحسن حركة الأطراف؛ وأشادت إدارة المستشفى بجهود الفريق الطبي المتميز الذي يعكس مستوى الخدمة الصحية المتطورة المقدمة للمواطنين في ظل منظومة الرعاية الصحية الحديثة.

الفريق الطبي والتمريض المشارك

شارك في التدخل الجراحي فريق طبي ضم كل من الدكتور محمد رفعت استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور مهاب خلاف طبيب جراحة المخ والأعصاب؛ وفريق التخدير بقيادة الدكتور محمد كمال والدكتور عمرو السيد؛ بالإضافة إلى فريق التمريض المكون من محمد عبد اللطيف، هبة ماهر، وإيمان محمد، بقيادة الدكتور أحمد مجدي شحاتة، مدير المستشفى، تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.