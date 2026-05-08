أعرب سفير جمهورية بيرو لدى مصر، ميغيل أليمان أورتياغا، عن سعادته البالغة بزيارة الإسكندرية، قائلًا إنه يشعر وكأنه في وطنه الثاني لكونه نشأ في مدينة ساحلية ببيرو تتشابه إلى حد كبير مع عراقة وجمال الثغر.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد أواصر الصداقة بين الجانبين على كافة الأصعدة.

العلاقات المصرية البيروفية

وأكد سفير جمهورية بيرو حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع مصر عامة ومحافظة الإسكندرية خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السفير إلى افتتاحه معرض للحرف اليدوية البيروفية بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات زيارته، كخطوة عملية لتعزيز التبادل الثقافي والتعرف عن قرب على الفنون اليدوية التي تتميز بها بلاده.

تشابه بين الإسكندرية وبيرو

ومن جانبه، أكد المحافظ على عمق العلاقات التاريخية والتشابه الكبير بين مصر وبيرو، وخاصة مدينة الإسكندرية التي تتقاطع في سماتها الحضارية والساحلية مع الجانب البيروفي.

زيادة معدلات التبادل التجاري والسياحي

وأعرب المحافظ عن تطلع المحافظة لزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحي، وبحث إمكانية إقامة اتفاقية توأمة بين مدينة الإسكندرية وإحدى المدن البيروفية الساحلية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

مقومات استثمارية وثقافية فريدة

وشدد على أهمية التعاون في مجال الصناعات اليدوية وتدريب الحرفيين، ودعم تواجد المنتجات الحرفية المصرية والبيروفية في الأسواق الدولية، خاصة في ظل ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات استثمارية وثقافية فريدة.