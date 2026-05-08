تشهد شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، أجواء ربيعية مميزة تتسم باعتدال درجات الحرارة مع سطوع الشمس، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 21 درجة مئوية للعظمى و19 درجة الصغرى.

الرايات الخضراء ترفرف على شواطئ شرق الإسكندرية

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على أبراج المراقبة بشواطئ القطاع الشرقي عدا شاطئ السلسلة وشواطئ بحري والأنفوشي ترفع الرايات الصفراء.

اضطراب حالة البحر في العجمي

بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي ومنطقة العجمي الرايات الحمراء، نظراً لكون حالة البحر هناك مضطربة، عدا شواطئ البيطاش والهانوفيل وأبو يوسف ترفع الرايات الصفراء.

ماذا تعني ألوان الرايات؟

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

المصايف تشدد على الرواد بتوخي الحذر

ودعت إدارة السياحة والمصايف المواطنين عبر صفحتها الرسمية لاستغلال عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بهدوء البحر الذي يساعد على تغيير الحالة المزاجية، مشددة على الرواد بضرورة توخي الحذر والالتزام التام بتعليمات المنقذين المتواجدين على الشاطئ لضمان سلامة الجميع.