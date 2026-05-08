ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بدائرة مركز كفر الدوار، وألقت القبض على 3 عناصر إجرامية، بحوزتهم ترسانة من الأسلحة والأدوات المستخدمة في التصنيع.

معلومات سرية تكشف نشاط الورشة

وردت معلومات لمباحث كفر الدوار، حول قيام تشكيل عصابي بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والبيضاء داخل أحد الأوكار بدائرة المركز.

وعقب استئذان النيابة العامة، قاد رئيس مباحث كفر الدوار مأمورية مكبرة استهدفت الورشة المشار إليها، وأسفرت عن ضبط 3 عناصر إجرامية من القائمين على إدارتها، وضبط 27 قطعة سلاح متنوعة بينها بنادق وفرد خرطوش محلي الصنع، و20 قطعة سلاح أبيض "سنج ومطاوي" معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ 7000 جنيه من متحصلات البيع، وهواتف محمولة تستخدم في التواصل مع العملاء.

كما تحفظت القوات على أدوات وخامات التصنيع، والتي شملت ماكينات لحام، ومبارد حديدية، وشنيور، ومواسير حديدية معدة للتحويل إلى أسلحة.

اعترافات المتهمين أمام رجال المباحث

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بإدارة الورشة بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها لحسابهم الخاص، مستغلين مهارتهم في أعمال الحدادة لتعديل المواسير والقطع الحديدية وتحويلها إلى أسلحة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.