أغلقت مديرية الصحة بالبحيرة، 19 منشأة طبية خاصة، ووجهت 27 إنذارًا لمنشآت أخرى، خلال حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل.

ونفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور إسلام عساف، حملات تفتيشية موسعة شملت المرور على 100 منشأة طبية خاصة متنوعة، وأسفرت عن تنفيذ قرارَي غلق لمنشآت تُدار بدون ترخيص، إلى جانب استصدار 17 قرار غلق أخرى جارٍ اتخاذ إجراءات تنفيذها.

وفحصت الحملات 5 شكاوى واردة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما منحت المنشآت المخالفة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب السلبيات المرصودة.

وحررت مديرية الصحة، محضرًا بشأن واقعة تسريب نفايات طبية بالمخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، في إطار جهود إحكام الرقابة والتصدي لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار تنفيذ حملات المتابعة والرقابة الدورية على القطاع الطبي الخاص، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات الصحية، مشددة على أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل.