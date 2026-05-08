إعلان

يوسف العجمي أبرزها.. كفر الشيخ تفتتح 4 مساجد جديدة في "جمعة التراحم" -صور

كتب : إسلام عمار

04:24 م 08/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    وكيل وزارة الاوقاف يفتتح أحد المساجد
  • عرض 12 صورة
    مسجد السطوحي
  • عرض 12 صورة
    مسجد فؤاد شحاتة
  • عرض 12 صورة
    مسجد الكودية
  • عرض 12 صورة
    على هامش افتتاح أحد المساجد
  • عرض 12 صورة
    خلال توافد المصلين
  • عرض 12 صورة
    خلال افتتاح المسجد
  • عرض 12 صورة
    جانب من توافد المصلين
  • عرض 12 صورة
    جانب من افتتاح المسجد
  • عرض 12 صورة
    المصلين في المسجد
  • عرض 12 صورة
    احد المساجد بعد افتتاحها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد جديدة بمركزي دسوق وسيدي سالم، وذلك ضمن خطة المحافظة لتهيئة بيوت الله واستقبال المصلين في أجواء إيمانية وروحانية.

وشملت الافتتاحات مسجد يوسف العجمي بقرية أبو علي التابعة لمركز دسوق، ومسجد السطوحي بعزبة مصرف غنيم، إلى جانب مسجد فؤاد شحاتة بقرية المنشية الجديدة، والمسجد الكبير بقرية الكودية التابعة لمركز سيدي سالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال إنشاء وإحلال وتجديد المساجد تأتي في إطار الاهتمام ببيوت الله وتوفير أماكن عبادة تليق بالمواطنين، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله»، مشيرًا إلى حالة السعادة التي شهدتها القرى مع افتتاح المساجد الجديدة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بعنوان «دعوة الإسلام إلى التراحم»، حيث تناول أهمية الرحمة والتكافل بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى نشر المحبة والتراحم بين الناس كافة.

كما تطرقت الخطبة إلى أهمية إخراج زكاة الزروع والثمار وقت الحصاد، باعتبارها حقًا للفقراء والمحتاجين، ودورها في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التوازن داخل المجتمع.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن جميع المساجد على مستوى المحافظة التزمت بموضوع الخطبة الموحدة والتوقيت المحدد لصلاة الجمعة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ الأوقاف مساجد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يوسف العجمي أبرزها.. كفر الشيخ تفتتح 4 مساجد جديدة في "جمعة التراحم" -صور
أخبار المحافظات

يوسف العجمي أبرزها.. كفر الشيخ تفتتح 4 مساجد جديدة في "جمعة التراحم" -صور

كسر خط مياه رئيسي.. تحرك عاجل لـ 3 جهات في الإسكندرية - صور
أخبار المحافظات

كسر خط مياه رئيسي.. تحرك عاجل لـ 3 جهات في الإسكندرية - صور
بعد أيام صعبة.. مفاجآت إيجابية لـ4 أبراج فلكية خلال الفترة المقبلة
علاقات

بعد أيام صعبة.. مفاجآت إيجابية لـ4 أبراج فلكية خلال الفترة المقبلة
13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين
أخبار المحافظات

13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين
موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026
مدارس

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟