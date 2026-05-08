أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد جديدة بمركزي دسوق وسيدي سالم، وذلك ضمن خطة المحافظة لتهيئة بيوت الله واستقبال المصلين في أجواء إيمانية وروحانية.

وشملت الافتتاحات مسجد يوسف العجمي بقرية أبو علي التابعة لمركز دسوق، ومسجد السطوحي بعزبة مصرف غنيم، إلى جانب مسجد فؤاد شحاتة بقرية المنشية الجديدة، والمسجد الكبير بقرية الكودية التابعة لمركز سيدي سالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال إنشاء وإحلال وتجديد المساجد تأتي في إطار الاهتمام ببيوت الله وتوفير أماكن عبادة تليق بالمواطنين، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله»، مشيرًا إلى حالة السعادة التي شهدتها القرى مع افتتاح المساجد الجديدة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بعنوان «دعوة الإسلام إلى التراحم»، حيث تناول أهمية الرحمة والتكافل بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى نشر المحبة والتراحم بين الناس كافة.

كما تطرقت الخطبة إلى أهمية إخراج زكاة الزروع والثمار وقت الحصاد، باعتبارها حقًا للفقراء والمحتاجين، ودورها في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التوازن داخل المجتمع.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن جميع المساجد على مستوى المحافظة التزمت بموضوع الخطبة الموحدة والتوقيت المحدد لصلاة الجمعة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.