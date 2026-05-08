نجح فريق جراحة العظام بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة بالمنظار لمريض يبلغ 17 عاماً، يعاني من مرض الهيموفيليا (سيولة الدم).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات، وتحت إشراف الدكتور محمد الشرقاوي، رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور ماهر العسال، أستاذ جراحة العظام ومناظير المفاصل.

تفاصيل الحالة المرضية

استقبل مستشفى الإصابات مريضاً شاباً كان يعاني من التهابات مزمنة وتضخم حاد في الغشاء المبطن لمفصل الركبة اليمنى، نتيجة نزيف متكرر وتورم داخل المفصل استمر لأكثر من عامين، ما أثر سلبًا على قدرته الحركية وجودة حياته.

تحضيرات دقيقة بسبب سيولة الدم

نظرًا لطبيعة مرض الهيموفيليا، خضع المريض لتحضيرات طبية دقيقة ومكثفة لتقليل مخاطر النزيف أثناء الجراحة. وتمكن الفريق الطبي من إجراء استئصال كامل للغشاء المبطن للركبة باستخدام المنظار عبر فتحات جراحية صغيرة، وهو ما ساهم في تقليل المضاعفات وتسريع التعافي.

فريق طبي متكامل

قاد العملية الدكتور محمد عبد الناصر عبد الفتاح، استشاري جراحة العظام ومناظير المفاصل، بمشاركة فريق من الأطباء، وهم الطبيب أحمد محمد سيد، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب عبد الرحمن الخطيب، والطبيب سامر يوسف، طبيبان مقيمان بالقسم،

إلى جانب فريق التخدير من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم والدكتورة فاطمة عبد العال، مشرف التخدير بمستشفى الإصابات، ضم كل من الدكتور جورج مجدي، مدرس بالقسم، والطبيب أحمد عبد النعيم، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب عماد بهجت، طبيب مقيم بالقسم، ومن هيئة التمريض، أحلام حمدان، بما يعكس تكامل الجهود الطبية.

تحسن سريع وخطة تأهيل

أعلن الفريق الطبي نجاح العملية بشكل كامل، حيث خرج المريض من الجراحة بحالة مستقرة، مع تحسن ملحوظ في الألم وتراجع التورم، وبدء استعادة حركة المفصل تدريجيًا، كما تم وضع برنامج تأهيلي شامل بالعلاج الطبيعي لضمان عودة المريض لممارسة حياته الطبيعية بشكل كامل.