كشفت النجمة نبيلة عبيد عن محاولتها زيارة المستشفى الذي كان يتواجد فيه "أمير الغناء العربي" المطرب الكبير هاني شاكر في باريس، مشيرة إلى أن موقف نهلة زوجته أحزنها ومازال يؤثر فيها عندما تتذكره.

وقالت نبيلة في مداخلة هاتفية مع برنامج كل الكلام المعروض على قناة الشمس: "كنت كل ليلة بكلمها وألاقي صوتها تعبان ومش حلو، قلتلها أنا عايزة أجي أشوفه، الكلمة اللي وجعاني لغاية دلوقتي، قالتلي (هتيجي تشوفي إيه)، قلتلها عايزة أبقى جانبك إنتي في بلد غريبة، قالتلي (زي ما تحبي)".

وتابعت "رحت عند المستشفى ووقفت تحت أحاول أنزل من العربية عشان أطلع، لقيت كلمة هتشوفي إيه مأثرة فيا مش مخلياني أطلع، بكلمك دلوقتي وأنا جسمي بيقشعر من الموقف اللي كنت فيه لإني حزينة".

عزاء هاني شاكر بحضور نجوم الفن

جدير بالذكر أن أسرة الفنان الراحل هاني شاكر استقبلت مساء أمس الخميس 7 مايو العزاء، بعد إعلان رحيله عصر يوم الأحد الماضي 3 مايو، وأقيم العزاء في مسجد أبو شقة بـ بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

وتواجد في العزاء عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الرياضة والإعلام والشخصيات العامة، ومن بينهم: ليلى علوي، يسرا، محمد ثروت، علي الحجار، مدحت صالح، أنغام، محمد فؤاد، محمد حماقي، مرتضى منصور، جمال مبارك، حسن شحاتة، محمود الخطيب، دنيا سمير غانم، لميس الحديدي، لبلبة.

