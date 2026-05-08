"أقصى صلاحية 3 أيام".. شعبة الدواجن تحذر من تداول الهياكل غير المبردة

كتب : دينا خالد

03:54 م 08/05/2026 تعديل في 04:11 م

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنه يجب تشديد الرقابة على تداول هياكل الدواجن داخل الأسواق، لضمان وصول منتج آمن وصحي للمستهلك.

وأكد السيد، على ضرورة أن تكون جميع المنتجات المتداولة صادرة من مجازر معتمدة وتحت إشراف بيطري كامل، مع الالتزام بعمليات التغليف والتبريد ووضع بيانات واضحة تشمل تاريخ الإنتاج والانتهاء.

وأضاف السيد، أنه يجب ألا تتجاوز صلاحية تداول هياكل الدواجن أكثر من 3 أيام من تاريخ الذبح، مع الالتزام بطرحه في صورة مبردة أو مجمدة وفقًا للاشتراطات الصحية، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وسلامة المواطنين.

وأشار السيد، إلى أنه يتم بيع الهياكل وتداولها في الأسواق من قبل محلات الطيور الحية، وهو ما يستدعي تفعيل القوانين المنظمة وزيادة حملات التفتيش والرقابة، مؤكدًا أن المنتج يجب أن يكون خاليًا من أي شوائب أو أمراض ظاهرية قبل طرحه للبيع.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن سعر الميلو سجل اليوم في المزرعة نحو 85 جنيهًا ليباع للمستهلك بنحو 95 جنيهًا، باختلاف منطقة إلى أخرى.

وأكد السيد، أن الشعبة تدعم وجود آلية تسعير واضحة وشفافة، من خلال تفعيل البورصة أو أي نظام منظم يساعد على تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، ويحد من التفاوتات السعرية داخل الأسواق.

