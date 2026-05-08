قررت جهات التحقيق بمدينة نويبع، إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب المركزي، صاحبة "الإشارة المسيئة" المتداولة في مقطع فيديو مؤخراً، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه على ذمة التحقيقات، في الواقعة التي شهدت بلاغات متبادلة بين الطاقم الطبي وإحدى المريضات.

استدعاء نائب مدير المستشفى

وفي إطار استكمال التحقيقات، قررت الجهات المختصة استدعاء نائب مدير مستشفى دهب لسماع أقواله والإدلاء بشهادته في البلاغ المقدم من نقابة الأطباء ضد السيدة "مصورة الفيديو"، وكذا في البلاغ المقدم من السيدة ضد الطبيبة بشأن الإشارة التي وُصفت بأنها "خادشة للحياء".

اتهامات لمصورة الفيديو بـ "التشهير"

وباشرت النيابة التحقيق في المحضر رقم 619 لسنة 2026 جنح دهب، المحرر من نقابة الأطباء ضد المريضة، على خلفية اتهامها بالتصوير داخل منشأة طبية دون إذن، والإساءة للطبيبة وهيئة التمريض، والتعدي لفظياً على الطاقم الطبي أثناء تأدية عملهم، ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض التشهير وتحقيق نسب مشاهدة.

تحقيقات إدارية موازية

وعلى الجانب الآخر، كانت إدارة مستشفى دهب قد أحالت الطبيبة للشؤون القانونية للتحقيق في تصرفاتها التي ظهرت بالفيديو، كما باشرت النيابة الإدارية بشرم الشيخ تحقيقاتها في الواقعة على مدار عدة أيام، ولم يصدر أي قرار بجزاء إداري ضد الطبيبة حتى الآن.

شهود العيان

واستمعت جهات التحقيق في وقت سابق لأقوال أحد أفراد طاقم التمريض كشاهد عيان على الواقعة، ومن المقرر استدعاء شهود آخرين خلال الفترة المقبلة للوقوف على ملابسات المشادة التي حدثت داخل المستشفى.

أصل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول فيديو لسيدة توجهت لمستشفى دهب للحصول على خدمة طبية عقب الولادة، واتهمت الطبيبة بالتعامل معها بشكل غير لائق ورفض علاجها، وقيام الطبيبة بتوجيه إشارة خادشة للحياء أمام الكاميرا، وهو ما دفع نقابة الأطباء للتدخل للدفاع عن أعضائها ضد ما اعتبرته "انتهاكاً للمنشأة الطبية وتصويراً دون إذن".