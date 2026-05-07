شهدت حلقة بيع الأسماك بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نتيجة انخفاض أسعار الأسماك بها مقارنة بمحال بيع الأسماك، وذلك بالتزامن مع بدء عدد من تجار الأسماك عرض منتجاتهم رسميًا للجمهور، عقب افتتاح الحلقة منذ شهر.

أسماك طازجة بأسعار متنوعة

أتاحت الحلقة للمواطنين أسماكًا طازجة متعددة الأصناف والأحجام، وسط توقعات من الأهالي بأن تسهم في تنظيم تجارة الأسماك بالمدينة، وتوفير منتجات بحرية بأسعار متنوعة تناسب مختلف الفئات، بعد معاناة استمرت لفترة طويلة من تفاوت الأسعار بين التجار.

مطالب بتشغيل جميع المحال داخل الحلقة

طالب عدد من أهالي مدينة الطور بسرعة تشغيل وافتتاح جميع المحال المخصصة داخل الحلقة، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والصيادين والتجار.

دعوات لتخصيص جزء من إنتاج مراكب الجر والشنشيلة

ودعا مواطنون إلى تخصيص جزء من إنتاج مراكب "الجر والشنشيلة" لصالح أهالي طور سيناء، وطرحه للبيع يوميًا داخل الحلقة، بما يسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الأسر على الأسماك كوجبة رئيسية.

الأسعار تبدأ من 30 جنيهًا

قال ياسر محمد، أحد تجار الأسماك داخل الحلقة، إن تشغيل حلقة السمك يمثل فرصة كبيرة لعرض أسماك طازجة بأسعار أقل من الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الأسعار تناسب مختلف الفئات، حيث تبدأ من 30 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه، وفقًا لنوع وحجم الأسماك.

تشغيل جزئي للحلقة حتى الآن

وأوضح أن الحلقة تعمل بشكل جزئي حتى الآن، مشيرًا إلى أن التشغيل الكامل سيسهم في خفض الأسعار نتيجة زيادة المعروض، إلى جانب الحد من العشوائية في عمليات البيع.

31 محلًا ومرافق خدمية متكاملة

وكان اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، قد افتتح حلقة الأسماك بمدينة الطور منذ شهر، والتي تُعد مركزًا لتجميع الأسماك على مساحة 4000 متر مربع.

وتضم الحلقة 31 محلًا، وصالة للمزاد وفرز الأسماك، وغرفة تبريد وتجميد، ومحال لبيع الأسماك والخضراوات وأدوات الصيد، إلى جانب مصلى وسوبر ماركت وكافتيريا ومطعم أسماك ومبنى إداري وغرفة أمن، وذلك بتكلفة بلغت نحو 23 مليون جنيه.