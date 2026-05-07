حصل "مصراوي" على أسماء المصابين في حادث عقر كلب ضال بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا بينهم أطفال.

وصول المصابين إلى المستشفى

كانت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ قد رصدت، اليوم الخميس، وصول 14 شخصًا بينهم أطفال إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، مصابين بجروح متعددة في أنحاء متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لعقر كلب ضال.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: جمعة أحمد عبداللطيف أحمد، 16 عامًا، عقر سطحي بالبطن والذراعين، محمد السيد عبدالله القلفاط، 14 عامًا، عقر سطحي وجروح بالذراعين، محمد فرج عبدالفتاح المغربي، 12 عامًا، عقر سطحي وجروح بالذراعين، خالد أشرف عبدالجليل الدكروري، 11 عامًا، إبراهيم صلاح إبراهيم عيسى، 19 عامًا، عقر سطحي وجروح بالذراعين.

كما أصيب: عمر رضا رمضان عتمان، 19 عامًا، عقر سطحي وجروح بالذراعين، كريم محمد محمد عمارة، 12 عامًا، عقر سطحي وجروح بالذراعين، نادر محمد السيد المغربي، 13 عامًا، عقر سطحي وجروح بالذراعين، فارس وائل مصطفى سعد، 14 عامًا، عقر سطحي وجروح بالقدم اليمنى، محمد رضا عبدالرحمن الشامي، 10 أعوام، عقر سطحي وجروح بالقدم.

كما شملت القائمة: أحمد أحمد أبوكرم سعد، 7 أعوام، عقر سطحي بأسفل الظهر، محمد فتحي فوزي البنا، 7 أعوام، عقر سطحي باليد اليمنى، مصطفى محمد شرشير، 11 عامًا، عقر سطحي بالجانب الأيمن، محمد شكري شوشة، 12 عامًا، عقر سطحي باليد اليمنى، فارس عمر عبدالمعز عيسى، 11 عامًا، عقر سطحي باليد اليسرى.

رفع حالة الطوارئ وتوفير الأمصال

وكلف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مدير مستشفى برج البرلس المركزي الدكتور محمد محروس، برفع حالة الطوارئ داخل المستشفى، وتوفير مصل العقر للحالات المصابة.

متابعة طبية للحالات

وترأس مدير المستشفى فريقًا طبيًا ضم الدكتور محمود أنور، وكيل المستشفى، والدكتور محمود شلبي، مدير قسم الاستقبال والطوارئ، وعددًا من الأطباء والتمريض، للتعامل مع الحالات المصابة ومتابعتها.

استمرار المتابعة وحصر الأعداد

وقال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ إن الحالات المصابة وصلت إلى المستشفى بأعداد متفاوتة منذ وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه جارٍ حصر أسماء المصابين.

وأضاف المصدر، أنه تم وضع جميع الحالات تحت الملاحظة الطبية داخل مستشفى برج البرلس المركزي، بعد توفير المصل الطبي المضاد للعقر، مع متابعة دقيقة من الفريق الطبي لحالتهم الصحية.