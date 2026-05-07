أكدت شيوي مين، القنصل العام لجمهورية الصين بالإسكندرية، بدء تطبيق بلادها سياسة الإعفاء الجمركي الصفري الشامل على وارداتها القادمة من مصر، ضمن 53 دولة إفريقية ترتبط معها الصين بعلاقات دبلوماسية، وذلك اعتبارًا من الأول من مايو الجاري.

حوافز جديدة لتعزيز تنافسية المنتج المصري

وقالت القنصل العام، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذه الحوافز ستدفع التعاون متبادل المنفعة بين القاهرة وبكين إلى مستويات أكثر تقدمًا، بالتزامن مع تلاقي موعد ختام الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين مع “رؤية مصر 2030”، بما يخلق تكاملًا استراتيجيًا لدعم التنمية عالية الجودة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع لدعم الصادرات الإفريقية، من خلال توسيع نفاذ المنتجات الإفريقية إلى الأسواق الصينية عبر تطوير “القنوات الخضراء” وتحديث آليات التيسير التجاري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي بالقارة.

3.8 مليار دولار استثمارات صينية بمنطقة قناة السويس

وكشفت القنصل العام أن استثمارات منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري “تيدا السويس” تجاوزت 3.8 مليار دولار أمريكي، موضحة أن المنطقة تضم حاليًا نحو 200 شركة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل محلية.

كما أشارت إلى النمو السريع للمنطقة الصناعية في غرب القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدة أن الشركات الصينية تمثل عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي، بما يعكس تكامل القدرات الإنتاجية بين البلدين.

تدريس اللغة الصينية في 4 مدارس بالإسكندرية

وعلى صعيد التبادل الثقافي والتعليمي، أوضحت شيوي مين أن عدد المدارس الثانوية بمدينة الإسكندرية التي تُدرّس اللغة الصينية ارتفع إلى 4 مدارس، بالتزامن مع إدراج اللغة الصينية رسميًا ضمن نظام التعليم المصري.

370 ألف سائح صيني زاروا مصر

وفي قطاع السياحة، أكدت القنصل العام أن عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر تجاوز 370 ألف سائح خلال العام الماضي، مع استمرار التعاون في البعثات الأثرية المشتركة، معتبرة أن التواصل الإنساني والحضاري يمثل العنصر الأكثر حيوية في العلاقات الثنائية.

دعم مشروعات العلمين الجديدة والطاقة المتجددة

وفي ملف البنية التحتية، أشارت القنصل العام إلى الانتهاء من الهيكل الرئيسي للبرج الأيقوني (01T) بمدينة العلمين الجديدة في 24 أبريل الماضي، والذي يُعد أعلى مبنى سكني خرساني مسلح بالكامل في القارة الإفريقية.

كما أكدت التزام الصين بدعم مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس والطاقة الشمسية، لمساعدة مصر على تحقيق هدفها برفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 42% قبل عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني.

تنسيق استراتيجي بين القاهرة وبكين

واختتمت شيوي مين تصريحاتها بالتأكيد على أن الخطة الخمسية الـ15 تمثل “مخطط تنفيذ” للتحديث الصيني ودعوة لتعزيز التنمية المشتركة مع مصر كشريك فاعل.

وأضافت أن الصين، التي اعتمدت 14 خطة خمسية منذ عام 1953، مستعدة لتوسيع مجالات التعاون العملي وبناء مجتمع مستقبل مشترك، بما يدعم جهود دول الجنوب العالمي نحو مزيد من التضامن والتقدم.