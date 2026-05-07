أصدرت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية قرارًا بضبط وإحضار زوج البلوجر دنيا فؤاد، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بجمع تبرعات من المواطنين بدعوى العلاج من مرض السرطان.

استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

تواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة فحص البلاغات المقدمة ضد دنيا فؤاد، إلى جانب سماع أقوال عدد من الشهود والمتضررين، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتداولة بشأن جمع أموال من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرار ضبط وإحضار زوجها جاء ضمن إجراءات استكمال التحريات وجمع المعلومات المرتبطة بالقضية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة التفاصيل.

بلاغات من مواطنين بعد جمع تبرعات

وتعود بداية القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد، بعد قيامهم بتحويل مبالغ مالية إليها بدافع إنساني، عقب ظهورها في مقاطع فيديو ومنشورات تتحدث فيها عن إصابتها بمرض السرطان وحاجتها للعلاج.

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم تبرعوا بناءً على تلك الادعاءات، قبل أن تثار لاحقًا تساؤلات حول حقيقة الحالة الصحية، ما دفعهم لتحرير محاضر رسمية.

شبهة جمع أموال دون وجه حق

ومن جانبها، أكدت محامية عدد من المتبرعين، ولاء الحلفاوي، أن البلاغات تتضمن شبهة جمع أموال دون وجه حق، موضحة أن موكليها قدموا المساعدات بدافع إنساني خالص.

وأضافت أن التحرك القانوني جاء لحماية حقوق المتبرعين، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق والفحص.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعاطف عدد كبير من المتابعين مع المتهمة في البداية، ثم تحول النقاش إلى حالة من الانقسام بين مؤيدين ومشككين في الرواية المتداولة.

النيابة تواصل فحص الأدلة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، من خلال فحص الأدلة الفنية والمحادثات الرقمية الواردة ضمن البلاغات، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود والمبلغين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.