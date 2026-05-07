إعلان

قرار بضبط وإحضار زوج البلوجر دنيا فؤاد في واقعة التبرعات بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

11:09 م 07/05/2026

دنيا فؤاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية قرارًا بضبط وإحضار زوج البلوجر دنيا فؤاد، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بجمع تبرعات من المواطنين بدعوى العلاج من مرض السرطان.

استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

تواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة فحص البلاغات المقدمة ضد دنيا فؤاد، إلى جانب سماع أقوال عدد من الشهود والمتضررين، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتداولة بشأن جمع أموال من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرار ضبط وإحضار زوجها جاء ضمن إجراءات استكمال التحريات وجمع المعلومات المرتبطة بالقضية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة التفاصيل.

بلاغات من مواطنين بعد جمع تبرعات

وتعود بداية القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد، بعد قيامهم بتحويل مبالغ مالية إليها بدافع إنساني، عقب ظهورها في مقاطع فيديو ومنشورات تتحدث فيها عن إصابتها بمرض السرطان وحاجتها للعلاج.

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم تبرعوا بناءً على تلك الادعاءات، قبل أن تثار لاحقًا تساؤلات حول حقيقة الحالة الصحية، ما دفعهم لتحرير محاضر رسمية.

شبهة جمع أموال دون وجه حق

ومن جانبها، أكدت محامية عدد من المتبرعين، ولاء الحلفاوي، أن البلاغات تتضمن شبهة جمع أموال دون وجه حق، موضحة أن موكليها قدموا المساعدات بدافع إنساني خالص.

وأضافت أن التحرك القانوني جاء لحماية حقوق المتبرعين، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق والفحص.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعاطف عدد كبير من المتابعين مع المتهمة في البداية، ثم تحول النقاش إلى حالة من الانقسام بين مؤيدين ومشككين في الرواية المتداولة.

النيابة تواصل فحص الأدلة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، من خلال فحص الأدلة الفنية والمحادثات الرقمية الواردة ضمن البلاغات، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود والمبلغين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زوج دنيا فؤاد دنيا فؤاد جمع تبرعات النيابة العامة بلاغات ضد دنيا فؤاد الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كواليس لأول مرة.. كيف تعامل نقيب المأذونين مع زواج ابنه؟ (فيديو)
أخبار مصر

كواليس لأول مرة.. كيف تعامل نقيب المأذونين مع زواج ابنه؟ (فيديو)
تراجع الأسواق الآسيوية إثر تجدد المواجهات في هرمز
شئون عربية و دولية

تراجع الأسواق الآسيوية إثر تجدد المواجهات في هرمز
إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر
زووم

الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر
الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية