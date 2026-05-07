أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكب أجنبي

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مدينة مانشستر، حيث اشتبه كل من: حسام الدين مصطفى، مأمور اللجنة الجمركية، وأحمد مهران، رئيس قسم التفتيش، في أحد الركاب من جنسية أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

ضبط مواد مخدرة داخل الأمتعة

وقام فريق الفحص بتمرير حقائب الراكب على جهاز الأشعة السينية (X-RAY)، وتبين وجود كثافات معتمة داخل الحقيبة.

وبتفتيش الحقائب، تم العثور على 44 جرامًا من عشب أخضر جاف يُشتبه في كونه من نبات الماريجوانا المخدر، إلى جانب شرائط دواء تحتوي على 10 أقراص لكل شريط من عقار Co-codamol بتركيز 15mg/500mg، وهو من الأدوية التي تحتوي على مشتقات الأفيون، دون حيازة وصفة طبية معتمدة، ومخبأة بين طيات الملابس داخل الحقيبة.

تحرير محضر ضبط جمركي

وقرر أحمد سليم، مدير جمرك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادات مصلحة الجمارك بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب والتهريب الجمركي.