الدقهلية - رامي محمود:

حجزت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، قضية اتهام سائق بديوان عام محافظة الدقهلية وطالب بكلية الطب بجامعة بورسعيد، للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس المقبل، على خلفية اتهامهما بحيازة والاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد، ومحمود محمد خليفة، في القضية رقم 12705 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين "وحيد. و" (45 عاماً - سائق بالمحافظة) و"محمد. م" (19 عاماً - طالب طب) للمحاكمة بتهمة حيازة جوهر "الأوكسيكودون" المخدر بقصد الاتجار.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (منطقة شرق الدلتا) عن قيام المتهم الأول باستخدام سيارته الخاصة في ترويج المواد المخدرة، وبناءً على إذن النيابة، تم ضبط المتهمين بشارع قناة السويس وبحوزتهما جوال بلاستيكي يحتوي على 560 قرصاً مخدراً، ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

أدلى المتهم الثاني باعترافات تفصيلية أرشد خلالها عن كمية إضافية مخبأة أعلى سطح مسكنه، حيث تم ضبط 1260 قرصاً آخر من ذات العقار، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 1820 قرصاً مخدرًا.

كما أقر المتهم الأول بممارسة نشاط الاتجار، فيما كشف فحص الهواتف المحمولة عن وجود أدلة واتصالات تؤكد تورطهما في ترويج المخدرات وتنسيق عمليات التسليم.