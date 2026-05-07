المندوب البحريني بالأمم المتحدة: يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا

كتب : وكالات

08:40 م 07/05/2026

السفير جمال فارس الرويعي

قال مندوب البحرين في الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي، إن مشروع القرار المطروح من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج لمجلس الأمن، يدعم جهود إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط واستمرار الحوار.

وشدد المندوب البحريني خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وأوضح المندوب البحرين، أن مشروع القرار يتناول زرع الألغام في مضيق هرمز وفرض رسوم غير قانونية.

وأشار المندوب البحريني، إلى أن مشروع القرار يتناول المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني بمضيق هرمز.

