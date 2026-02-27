شهدت قرية أبو شربان التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، واقعة أمنية خطيرة أسفرت عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة متخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، إثر تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة استمر نحو ساعتين.

معلومات مؤكدة وتحرك أمني سريع

تعود التفاصيل إلى ورود معلومات مؤكدة إلى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، تفيد بمزاولة أحد العناصر الإجرامية نشاطًا واسع النطاق في مجال الإتجار بالسلاح والمواد المخدرة، وهو صادرة ضده حكم قضائي بالسجن لمدة 25 عامًا.

وكشفت التحريات أن المتهم اتخذ من أحد الحقول الزراعية بقرية أبوشربان وكرًا لتخزين الأسلحة وترويج المخدرات، بالإضافة إلى تهديد المواطنين وبث الرعب في المنطقة، ما استدعى تحركًا أمنيًا عاجلًا لضبطه.

تبادل إطلاق نار استمر ساعتين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم الدفع بمأمورية أمنية بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية.

وخلال محاولة الاقتحام، بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية باستخدام سلاح آلي، محاولًا الهروب وإفشال العملية.

استمرت المواجهة المسلحة نحو ساعتين، استخدم خلالها المتهم مواقع ساترة بين الزراعات والأحواش المجاورة، إلا أن الشرطة تمكنت من محاصرته والسيطرة على الموقف، وأسفرت المواجهة عن مصرعه متأثرًا بإصابته البالغة.

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة

وبتفتيش مكان الواقعة، عُثر بحوزة المتهم على 12 قطعة سلاح ناري متنوعة، إلى جانب كميات من جوهر الحشيش المخدر، كانت مخصصة لترويج نشاطه الإجرامي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات.