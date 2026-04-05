قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، بمدينة طور سيناء، برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، بحضور محمود الهريدي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد.

وضم التشكيل قاصرًا لم يتجاوز 17 عامًا، أدين بالاتجار في المواد المخدرة، حيث قضت المحكمة بسجنهم لمدة 6 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 1 مايو 2025 بدائرة قسم مدينة دهب، عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام عدد من الأشخاص، يستخدمون أسماء حركية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها، واتخذوا من أحد الممرات الجبلية مقرًا لترويج نشاطهم خلال ساعات الفجر.

مأمورية لضبط المتهمين

جرى إعداد مأمورية أمنية لضبط المتهمين، حيث انتشرت القوات بمحيط الموقع لرصد تحركاتهم، وتمكن ضباط المأمورية من الاقتراب منهم متنكرين في زي سائحين، وعقب تأكدهم من حيازتهم للمواد المخدرة، جرى ضبطهم متلبسين.

المضبوطات

أسفرت عملية الضبط عن العثور داخل إحدى السيارات على جوالين يحتويان على 502 قطعة من مخدر الحشيش، و56 قطعة أخرى مخبأة، بينما عُثر في السيارة الثانية على 159 كيسًا من مخدر الهيدرو، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 5300 جنيه وعدد من الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل مع العملاء.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهواتف المضبوطة كانت تستخدم في التواصل مع العملاء، كما اعترفوا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع، وكشفوا عن وجود متهمين آخرين يمدونهم بالسيارات المستخدمة في الترويج.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع إرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبالغ المالية خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارات المضبوطة.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالسجن والغرامة.