وحش في ثوب "موظف" وسط زحام القاهرة الصاخب، حيث تهرع مئات الفتيات يوميا نحو مستقبلهن في كلية البنات بمصر الجديدة، كان هناك ظل يتربص بهن.

فيديو سور كلية البنات

خلف زجاج سيارة ملاكي مركونة بهدوء مريب بجوار سور الكلية، لم يكن هناك مجرد عابر سبيل، بل شخص تجرد من كل معاني المروءة، قرر أن يجعل من طريق العلم ساحة لأفعاله الخادشة للحياء.

لـ 12 شهرا ظن أنه "شبح" غير مرئي، يمارس قذارته في مأمن من العقاب، قبل أن تصفعه الحقيقة "لا توجد جريمة كاملة تحت شمس القاهرة".

رصد الفضيحة

البداية لم تكن ببلاغ رسمي، بل صرخة إلكترونية، مقطع فيديو قصير، انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، رصد بدقة ملامح السيارة وقائدها وهو يرتكب فعلاً خادشاً للحياء العام أمام سور الكلية.

الفيديو لم يكن مجرد توثيق لجريمة، بل كان استفزازًا لمشاعر كل بيت مصري. وفي تلك اللحظة، تحركت ماكينة الرصد بوزارة الداخلية، لتبدأ معركة النفس الطويل بين أجهزة الأمن ومتهم حاول بكل الطرق محو أثره.

مهمة البحث عن السيارة المفقودة

واجه رجال المباحث تحديا كبيرا؛ فالمعلومات الأولية كانت تشير إلى أن الواقعة قد لا تكون وليدة الساعة، فبدأت وحدة الرصد الرقمي في فحص وتحليل "كادرات" الفيديو، تزامنا مع تحريات ميدانية مكثفة لجمع المعلومات عن هوية قائد السيارة.

لم تمر سوى ساعات قليلة حتى نجح صقور الأمن في تحديد هوية الجاني وتبين أنه مشرف مبيعات بمصنع مواد غذائية، يسكن بمنطقة الساحل، له معلومات جنائية. لكن أين السيارة التي ظهرت في الفيديو؟ هنا كانت المفاجأة.

بتقنين الإجراءات، سقط المتهم في قبضة الأمن. وبمواجهته، لم يجد مفراً من الاعتراف، لكن اعترافاته كانت أكثر صدمة من الفيديو نفسه. أقر المتهم بأن المقطع المتداول يعود لعام مضى، وأنه كان يتردد على هذا المكان "مخصوص" وبشكل معتاد لاصطياد ضحاياه من الطالبات ومضايقتهن.

الأكثر دهاءً، أنه باع السيارة المستخدمة في الواقعة منذ أشهر، ظناً منه أن بيع أداة الجريمة سيمحو أثرها الجنائي ويجعله في مأمن من الحساب. تحرر المحضر اللازم، وأُحيل مشرف المبيعات إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، لتطوي بذلك صفحة من القلق كانت تؤرق طالبات تلك المنطقة، وتؤكد أن سور "كلية البنات" سيبقى سورا للعلم والأمان، لا مرتعا للمتحرشين.

