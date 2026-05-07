وصل النجمان كريم عبدالعزيز وياسر جلال، منذ قليل، مراسم عزاء المطرب الكبير هاني شاكر أمير الغناء العربي لتقديم واجب العزاء لزوجته نهلة توفيق وابنه شريف.

خالد زكي وهيفاء وهبي في عزاء هاني شاكر

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء هاني شاكر كان من بينهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان خالد زكي والفنان أحمد خالد صالح والموسيقار هاني مهنا والمطربة هيفاء وهبي والفنانة وفاء عامر.

جنازة المطرب هاني شاكر

رحل هاني شاكر في 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس بفرنسا، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

