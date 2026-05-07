طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بشأن واقعة دنيا فؤاد، وذلك بعد ما أدلت به خلال التحقيقات من أقوال تفيد بوجود شركاء آخرين لها في عملية جمع التبرعات من المواطنين.

ويأتي قرار النيابة في إطار استكمال التحقيقات الجارية حول الاتهامات الموجهة إليها بجمع مبالغ مالية من المواطنين، بزعم الإصابة بمرض السرطان واحتياجها إلى أجهزة طبية للعلاج.

توسيع دائرة التحريات وفحص الأدوار

وطلبت النيابة من رجال المباحث إعداد تحريات موسعة حول مدى صحة أقوال المتهمة بشأن وجود أشخاص آخرين شاركوا في إدارة صفحات التواصل الاجتماعي أو جمع الأموال، مع تحديد دور كل طرف محتمل في الواقعة.

فحص الحسابات والتحويلات المالية

كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بفحص التحويلات المالية الواردة ضمن البلاغات المقدمة من المواطنين، والتي أشار بعضها إلى إرسال مبالغ مالية إلى حسابات وأرقام مرتبطة بالمتهمة وأطراف أخرى.

تفاصيل بلاغات سابقة وملابسات الواقعة

وفي إطار كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التلفزيونية، أوضح مصدر أمني أن قسم شرطة ثان الإسماعيلية تلقى بلاغًا من إحدى الصحفيات تتضرر فيه من استغلالها في جمع تبرعات من المتابعين بزعم الإصابة بالسرطان.

وأشار المصدر إلى أن التحريات أكدت تمكن المشكو في حقها من جمع مبالغ مالية من عدد من المواطنين نتيجة تلك الادعاءات.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات مالية، مدعية أنها شعرت بآلام ظنت أنها أورام سرطانية، دون تقديم أي مستندات طبية تؤكد صحة أقوالها.

استمرار التحقيقات

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث يتم الاستماع لأقوال الشهود والمبلغين، إلى جانب مراجعة الأدلة الفنية والمحادثات الرقمية المقدمة في البلاغات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.