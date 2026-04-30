أحبطت سلطات جمارك مطار الإسكندرية الدولي محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ومحاليل لتلميع وطلاء المجوهرات والمعادن الثمينة، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والاستيراد والتصدير والجمارك وتنظيم الاتصالات.

اشتباه في راكب قادم من الإمارات

كان رجال الجمارك اشتبهوا في الراكب "ش.م.م" أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية للطيران، فيما قرر بسؤاله عما إذا كان بحوزته أي شيء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيراده أو يتطلب أي موافقات استيرادية بوجود أجهزة مقوي شبكة نت ومستحضرات تجميل.

جهاز الفحص بالأشعة يكشف الحقائب

وبتمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بالأشعة وفحصها يدويًا من خلال لجنة جمركية، تبين وجود جيب خفي أسفل حقائب الراكب بداخله 10 عبوات بلاستيكية صغيرة لسائل خاص بطلاء المجوهرات والمعادن الثمينة، و133 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة و18 أسطوانة بلايستيشن و1 ساعة هواوي.

ضبط 7 هواتف أيفون

كما عثر بحوزة الراكب على 11 جهاز إلكتروني آخر وهاتف محمول ماركة iPhone 17 Pro Max داخل حقائبه، فيما تبين من خلال تفتيش الراكب ذاتيًا ووجود 6 هواتف محمولة ماركة iPhone بدون علب أو لوازم، تقدر عنها تعويضات بقيمة 2 مليون و151 ألف جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب

قرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2026 ، وتحريز المضبوطات.