إعلان

بالصور- بدء عمليات ترميم مقتنيات المكتبة البلدية بدمنهور

كتب : أحمد نصرة

12:05 م 07/05/2026 تعديل في 12:06 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمليات تعقيم الكتب
  • عرض 4 صورة
    تعقيم كتب
  • عرض 4 صورة
    تعقيم كتب نادرة بمكتبة البلدية بدمنهور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الثقافة الانتهاء من أعمال تعقيم مجموعة متميزة من الكتب القديمة والمطبوعات والمجلات ذات القيمة التاريخية والأدبية الكبيرة داخل المكتبة البلدية بدمنهور، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع مع محافظة البحيرة لإحياء وتطوير المكتبة وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أبناء المحافظة.

وأكدت الوزارة، أن فريق عمل دار الكتب والوثائق القومية انتهى من تعقيم مقتنيات تضم خرائط وكتالوجات وألبومات صور ذات قيمة تاريخية، تمهيدًا للبدء في المرحلة التالية الخاصة بأعمال الترميم.

بدء أعمال الترميم


أوضحت الوزارة، أن أعمال الترميم ستنقسم إلى مرحلتين، الأولى داخل دار الكتب والوثائق القومية لترميم جزء من المقتنيات، بينما يجرى تنفيذ الجزء الآخر من الأعمال الفنية داخل موقع المكتبة البلدية بدمنهور.

بروتوكول تعاون لإحياء المكتبة


وجرى توقيع بروتوكول التعاون بين الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في الرابع من أبريل الماضي، بهدف إعادة إحياء المكتبة البلدية بدمنهور، التي أُنشئت خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

تعقيم المخطوطات والكتب القديمة


وتوجه فريق عمل متخصص من دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، إلى مدينة دمنهور لبدء أولى مراحل المشروع، والتي تضمنت تعقيم المخطوطات والكتب في أماكنها، خاصة بعد تعرض بعض المقتنيات لعوامل فطرية وحشرية نتيجة تخزينها لفترات طويلة، قبل الانتهاء من أعمال التعقيم بشكل كامل مؤخرًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دمنهور وزارة الثقافة البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
أخبار مصر

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
نصائح طبية

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
أخبار مصر

الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا