أعلنت وزارة الثقافة الانتهاء من أعمال تعقيم مجموعة متميزة من الكتب القديمة والمطبوعات والمجلات ذات القيمة التاريخية والأدبية الكبيرة داخل المكتبة البلدية بدمنهور، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع مع محافظة البحيرة لإحياء وتطوير المكتبة وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أبناء المحافظة.

وأكدت الوزارة، أن فريق عمل دار الكتب والوثائق القومية انتهى من تعقيم مقتنيات تضم خرائط وكتالوجات وألبومات صور ذات قيمة تاريخية، تمهيدًا للبدء في المرحلة التالية الخاصة بأعمال الترميم.

بدء أعمال الترميم



أوضحت الوزارة، أن أعمال الترميم ستنقسم إلى مرحلتين، الأولى داخل دار الكتب والوثائق القومية لترميم جزء من المقتنيات، بينما يجرى تنفيذ الجزء الآخر من الأعمال الفنية داخل موقع المكتبة البلدية بدمنهور.

بروتوكول تعاون لإحياء المكتبة



وجرى توقيع بروتوكول التعاون بين الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في الرابع من أبريل الماضي، بهدف إعادة إحياء المكتبة البلدية بدمنهور، التي أُنشئت خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

تعقيم المخطوطات والكتب القديمة



وتوجه فريق عمل متخصص من دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، إلى مدينة دمنهور لبدء أولى مراحل المشروع، والتي تضمنت تعقيم المخطوطات والكتب في أماكنها، خاصة بعد تعرض بعض المقتنيات لعوامل فطرية وحشرية نتيجة تخزينها لفترات طويلة، قبل الانتهاء من أعمال التعقيم بشكل كامل مؤخرًا.