إعلان

9 تخصصات طبية.. انطلاق القافلة الطبية المجانية بطابا

كتب : رضا السيد

12:53 م 07/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية النقب التابعة لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، والتي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الدفاع، لخدمة أهالي القرية.

القافلة داخل وحدة رأس النقب

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة انطلقت اليوم بوحدة رأس النقب، وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي منذ بداية عملها اليوم، مؤكدًا أن المديرية تسعى لتوصيل الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة، لتوفير كوادر طبية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة.

9 تخصصات طبية متنوعة

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أن القافلة تتضمن 9 تخصصات طبية متنوعة هي "جراحة، عظام، رمد، جلدية، أنف وأذن، أسنان، باطنة، أطفال، نساء وتوليد"، إضافة إلى قافلة بيطرية لتقديم الدعم البيطري والإرشادي لمربي الحيوانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل المناطق الأكثر احتياجًا.

استمرار عمل القافلة على مدار يومين

وأشار إلى أن عمل القافلة بالقرية مستمر على مدار يومين "الخميس والجمعة"، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، ويجري توفير الأدوية بالمجان، وتحويل من يستلزم حالته لأقرب مستشفى لإجراء كافة الفحوصات والعمليات الجراحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء قافلة طبية وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
زووم

اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر
زووم

بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر
شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض
أخبار مصر

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا