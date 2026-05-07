انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية النقب التابعة لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، والتي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الدفاع، لخدمة أهالي القرية.

القافلة داخل وحدة رأس النقب

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة انطلقت اليوم بوحدة رأس النقب، وتشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي منذ بداية عملها اليوم، مؤكدًا أن المديرية تسعى لتوصيل الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة، لتوفير كوادر طبية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة.

9 تخصصات طبية متنوعة

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أن القافلة تتضمن 9 تخصصات طبية متنوعة هي "جراحة، عظام، رمد، جلدية، أنف وأذن، أسنان، باطنة، أطفال، نساء وتوليد"، إضافة إلى قافلة بيطرية لتقديم الدعم البيطري والإرشادي لمربي الحيوانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل المناطق الأكثر احتياجًا.

استمرار عمل القافلة على مدار يومين

وأشار إلى أن عمل القافلة بالقرية مستمر على مدار يومين "الخميس والجمعة"، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، ويجري توفير الأدوية بالمجان، وتحويل من يستلزم حالته لأقرب مستشفى لإجراء كافة الفحوصات والعمليات الجراحية.