نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، في انتشال جثة طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، بعد مرور 3 أيام على غرقه بمجرى البحر اليوسفي بمركز العدوة شمال المحافظة، أثناء محاولته تعلم السباحة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا يفيد بغرق طالب يُدعى "م.خ.ح"، 16 عامًا، ومقيم بإحدى قرى مركز العدوة، داخل مجرى البحر اليوسفي أثناء عودته من المدرسة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث التي استمرت على مدار الأيام الماضية، حتى تمكنت القوات من العثور على الجثمان وانتشاله، ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير مفتش صحة العدوة، أن سبب الوفاة يعود إلى إسفكسيا الغرق، والتي أدت إلى توقف عضلة القلب والتنفس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.