إعلان

الكشف على 1160 حالة وتحويل 53 لجراحات مجانية في قافلة طبية بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:25 ص 07/05/2026 تعديل في 11:25 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ
  • عرض 11 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد قافلة القوصية الطبية إقبال كبير وخدمات مجانية لـ 1160 مواطنًا وتحويل 53 حالة للتدخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بالقافلة الطبية المجانية الشاملة المقامة بمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية بني قره التابعة لمركز القوصية، والتي تُنفذ خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري. وتأتي القافلة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات التنمية البشرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

قافلة طبية مجانية ببني قرة


جاءت الجولة بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم محمد مصطفى إسماعيل عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومنسق القوافل الطبية بمجلس الوزراء، وماهر وحيد مدير القوافل الطبية بمؤسسة بنك الشفاء المصري، إلى جانب أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والدكتور محمد هاشم مدير الإدارة الصحية بالقوصية، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

إقبال واسع وخدمات طبية متعددة

شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث قدمت خدماتها في تخصصات حيوية تشمل الباطنة، والعظام، والجلدية، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة. وأسفرت أعمال اليوم الثالث عن توقيع الكشف الطبي على 1160 حالة من أهالي القرية والمناطق المجاورة، مع تحويل 53 حالة لإجراء تدخلات جراحية وفحوصات متقدمة.

متابعة ميدانية لجودة الخدمات

حرص المحافظ خلال جولته على تفقد مختلف عيادات القافلة، إضافة إلى الصيدلية وأقسام المبادرات الرئاسية، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، إلى جانب إجراء التحاليل والأشعة بالمجان للمواطنين.

إشادة المواطنين بالخدمات المقدمة

واستمع المحافظ إلى آراء المواطنين المترددين على القافلة، الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى الخدمة الطبية وتنوع التخصصات المقدمة دون مقابل، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه القوافل في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تأكيد استمرار القوافل الطبية

أكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لتنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف المراكز والقرى، مشيدًا بدور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة بنك الشفاء المصري في تقديم خدمات صحية متميزة، وموجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريضية وكافة المشاركين في تنظيم القافلة.

تعزيز التنسيق وتوسيع نطاق الخدمة

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح القوافل الطبية، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية وتحقيق العدالة الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسيوط القافلة الطبية بني قره القوصية خدمات صحية مجانية رؤية مصر 2030 بنك الشفاء الصحة في القرى قوافل علاجية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
أخبار مصر

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
أخبار مصر

الإعلامي بيتر جرينبرج: استغرقنا عامًا كاملًا لإنتاج فيلم "Hidden in Egypt"
خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
حوادث وقضايا

خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
هبوط صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 6.1 مليار دولار في مارس.. لماذا؟
أخبار البنوك

هبوط صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 6.1 مليار دولار في مارس.. لماذا؟
شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا