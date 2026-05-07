مصدر أمني ينفي تعرض نزيل للإهمال الطبي بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب : علاء عمران

12:51 م 07/05/2026

نفي مصدر أمني مطلع صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد النزلاء للإهمال الطبي داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل اليوم الخميس.

جاء التحرك الأمني عقب رصد استغاثة منشورة منسوبة لنجل النزيل يطالب فيها بالإفراج عن والده بالعفو، مدعياً تردي حالته الصحية وتجاهل علاجه داخل محبسه اليوم الخميس.

حقيقة فيديو الاستغاثة

كشف الفحص والتحري الدقيق عن كذب المزاعم المثارة بشأن عدم تقديم الخدمات الطبية للنزيل المذكور. وأظهرت سجلات المتابعة الدورية أن النزيل يتلقى بالفعل كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والخدمات العلاجية بانتظام، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الطبية المقررة داخل منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة.

ضوابط الإفراج والعفو القانوني

أوضح المصدر أن قرارات الإفراج عن النزلاء لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع حصرياً للقواعد واللوائح المنظمة والقوانين المعمول بها.

وأشار إلى أن النزيل المشار إليه سيتم إخلاء سبيله فور استيفائه للشروط القانونية المقررة للعفو، مؤكداً التزام وزارة الداخلية بتقديم الرعاية المتكاملة لكافة النزلاء دون استثناء.

