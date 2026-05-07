إعلان

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة عمال بأسيوط

كتب : محمود عجمي

12:38 م 07/05/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه وأُصيب 9 آخرون، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

مصرع وإصابة 10 عمال في حادث بأسيوط
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين بموقع البلاغ. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

تفاصيل الضحايا والمصابين

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع علاء.ف.ش (35 عامًا). كما أُصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، بينهم زياد.م.ك (14 عامًا) باشتباه كسر في الفقرات، ومصطفى ع.ع (40 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وشاهين.أ.ص (20 عامًا) باشتباه كسر في الساق اليمنى، وأحمد.ص.ز (36 عامًا) باشتباه كسر في الضلوع.

كما أُصيب محمد.س.ع (20 عامًا) باشتباه كسر في الساق اليسرى، وبلال.ع.م (58 عامًا) باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد.م.ع (32 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى علاء.ف.شوقي (35 عامًا) مصاب بجرح، إلى جانب إصابة شخص مجهول الهوية يبلغ نحو 17 عامًا.

نقل الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصحراوي الغربي أسيوط حادث مروري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
نصائح طبية

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
مصدر في اتحاد الكرة يكشف.. تحرك من الزمالك بشأن مواجهة سيراميكا كليوباترا
رياضة محلية

مصدر في اتحاد الكرة يكشف.. تحرك من الزمالك بشأن مواجهة سيراميكا كليوباترا
بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
نصائح طبية

بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا