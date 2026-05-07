لقي شخص مصرعه وأُصيب 9 آخرون، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

مصرع وإصابة 10 عمال في حادث بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين بموقع البلاغ. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

تفاصيل الضحايا والمصابين

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع علاء.ف.ش (35 عامًا). كما أُصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، بينهم زياد.م.ك (14 عامًا) باشتباه كسر في الفقرات، ومصطفى ع.ع (40 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وشاهين.أ.ص (20 عامًا) باشتباه كسر في الساق اليمنى، وأحمد.ص.ز (36 عامًا) باشتباه كسر في الضلوع.

كما أُصيب محمد.س.ع (20 عامًا) باشتباه كسر في الساق اليسرى، وبلال.ع.م (58 عامًا) باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد.م.ع (32 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى علاء.ف.شوقي (35 عامًا) مصاب بجرح، إلى جانب إصابة شخص مجهول الهوية يبلغ نحو 17 عامًا.

نقل الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.