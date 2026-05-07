يقام اليوم الخميس مراسم عزاء الفنان الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر، والذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض في فرنسا.

تفاصيل تشييع جثمان هاني شاكر

وصل جثمان الراحل يوم الثلاثاء قادمًا من فرنسا رفقة أسرته، وانتقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى غدًا الأربعاء.

وشيع جثمان الفقيد من مسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بالشيخ زايد، في جنازة مهيبة، شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام والرياضة، الذين جاءوا لمواساة السيدة نهلة توفيق زوجة الراحل هاني شاكر.

دخول العزاء بـQR Code

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل مراسم عزاء الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدًا أن العزاء سيكون مفتوحا أمام جميع محبي الفنان الراحل.

وقال، في بيان صحفي، إن العزاء سيكون مفتوحا أمام جميع محبي الفنان الراحل دون أي قيود على الحضور، نافياً ما تردد مؤخراً بشأن اشتراط الحصول على رمز QR Code للدخول.

